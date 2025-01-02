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Низкокалорийный салат из свеклы после новогодних праздников

2 января 2025 00:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Низкокалорийный салат из свеклы после новогодних праздников — легкий и вкусный рецепт для восстановления
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

После праздников важно дать организму возможность восстановиться, а низкокалорийный салат из свеклы — идеальный выбор. Он поможет вывести токсины, напитать витаминами и не перегрузит желудок. Простой и вкусный рецепт, который подходит для любого времени года.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 1 шт.;
  • яблочный уксус — 1 ч. л.;
  • соленый огурец — 2 шт.;
  • горчица — ½ ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1,5 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло — 120 мл;
  • молоко — 50 мл.

Способ приготовления

Отварить до готовности свеклу и яйца, охладить и очистить продукты. Свеклу натереть на средней терке, пропустить через пресс зубчики чеснока. Нарезать на маленькие кубики соленый огурец и отварные яйца.

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Свекла и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук шинковать на мелкие кусочки, обжарить в 20 мл масла на сковороде. Не забыть добавить в лук чайную ложку сахара, довести до золотистого мягкого состояния.

В одну тару выложить измельченную свеклу, чеснок, яйца, огурец и обжаренный лук. В отдельной миске соединить молоко и растительное масло, взбить блендером до белой массы.

В белую массу высыпать соль, сахарный песок, добавить горчицу и яблочный уксус. Сбить майонез дополнительно пол минуты, заправить салат соусом.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

После того как тщательно смешать продукты с майонезом, получить невероятно вкусный салат. Блюдо очень полезно благодаря домашнему соусу и овощам.

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

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здоровье диета салат рецепты свекла

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