Низкокалорийный салат из свеклы после новогодних праздников — легкий и вкусный рецепт для восстановления

Низкокалорийный салат из свеклы после новогодних праздников
После праздников важно дать организму возможность восстановиться, а низкокалорийный салат из свеклы — идеальный выбор. Он поможет вывести токсины, напитать витаминами и не перегрузит желудок. Простой и вкусный рецепт, который подходит для любого времени года.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт.;
- яблочный уксус — 1 ч. л.;
- соленый огурец — 2 шт.;
- горчица — ½ ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — ⅓ ч. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло — 120 мл;
- молоко — 50 мл.
Способ приготовления
Отварить до готовности свеклу и яйца, охладить и очистить продукты. Свеклу натереть на средней терке, пропустить через пресс зубчики чеснока. Нарезать на маленькие кубики соленый огурец и отварные яйца.
Лук шинковать на мелкие кусочки, обжарить в 20 мл масла на сковороде. Не забыть добавить в лук чайную ложку сахара, довести до золотистого мягкого состояния.
В одну тару выложить измельченную свеклу, чеснок, яйца, огурец и обжаренный лук. В отдельной миске соединить молоко и растительное масло, взбить блендером до белой массы.
В белую массу высыпать соль, сахарный песок, добавить горчицу и яблочный уксус. Сбить майонез дополнительно пол минуты, заправить салат соусом.
После того как тщательно смешать продукты с майонезом, получить невероятно вкусный салат. Блюдо очень полезно благодаря домашнему соусу и овощам.
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