Салат з курячою печінкою, неймовірно смачний і ситний —покроковий рецепт

Новий бюджетний рецепт салату з курячою печінкою — так ви ще не готували
Цей рецепт салату з печінкою просто вражає. Незвичайне поєднання інгредієнтів підкорює, його захочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- печінка — 200-300 г:
- огірки — 5-6 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно до готовності відварити курячу печінку.
Потім необхідно обсмажити цибулю на сковороді. При жарінні потрібно додати трохи цукру, щоб цибуля карамілізувалася.
Також потрібно нарізати солоні чи мариновані огірки.
Курячу печінку потрібно нарізати та додати майонез.
Все перемішати та подавати до столу.
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