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Новий бюджетний рецепт салату з курячою печінкою — так ви ще не готували

30 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з курячою печінкою, неймовірно смачний і ситний —покроковий рецепт
Салат з печінкою. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт салату з печінкою просто вражає. Незвичайне поєднання інгредієнтів підкорює, його захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • печінка — 200-300 г:
  • огірки — 5-6 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • майонез.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно до готовності відварити курячу печінку.

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Куряча печінка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім необхідно обсмажити цибулю на сковороді. При жарінні потрібно додати трохи цукру, щоб цибуля карамілізувалася.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Також потрібно нарізати солоні чи мариновані огірки.

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Солоні огірки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Курячу печінку потрібно нарізати та додати майонез.

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Куряча печінка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемішати та подавати до столу.

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Готовий салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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їжа
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печінка
салат
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