Салат з курячою печінкою, неймовірно смачний і ситний —покроковий рецепт

Салат з печінкою. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Цей рецепт салату з печінкою просто вражає. Незвичайне поєднання інгредієнтів підкорює, його захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

печінка — 200-300 г:

огірки — 5-6 шт.;

цибуля — 2 шт.;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно до готовності відварити курячу печінку.

Куряча печінка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім необхідно обсмажити цибулю на сковороді. При жарінні потрібно додати трохи цукру, щоб цибуля карамілізувалася.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Також потрібно нарізати солоні чи мариновані огірки.

Солоні огірки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Курячу печінку потрібно нарізати та додати майонез.

Куряча печінка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемішати та подавати до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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