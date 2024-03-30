Салат с куриной печенью, невероятно вкусный и сытный —пошаговый рецепт

Новый бюджетный рецепт салата с куриной печенью — так вы еще не готовили
Этот рецепт салата с печенью просто поражает. Необычное сочетание ингредиентов покоряет, его захочется готовить вновь и вновь.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- печень — 200-300 г:
- огурцы — 5-6 шт.;
- лук — 2 шт.;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала необходимо до готовности отварить куриную печень.
Затем необходимо обжарить лук на сковороде. При жарке нужно добавить немного сахара, чтобы лук карамилизовался.
Также нужно нарезать соленые или маринованные огурцы.
Куриную печень нужно нарезать и добавить майонез.
Все перемешать и можно подавать к столу.
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