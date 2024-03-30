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Новый бюджетный рецепт салата с куриной печенью — так вы еще не готовили

30 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с куриной печенью, невероятно вкусный и сытный —пошаговый рецепт
Салат с печенью. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт салата с печенью просто поражает. Необычное сочетание ингредиентов покоряет, его захочется готовить вновь и вновь. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • печень — 200-300 г:
  • огурцы — 5-6 шт.; 
  • лук — 2 шт.;
  • майонез. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо до готовности отварить куриную печень. 

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Куриная печень. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем необходимо обжарить лук на сковороде. При жарке нужно добавить немного сахара, чтобы лук карамилизовался. 

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также нужно нарезать соленые или маринованные огурцы. 

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Соленые огуруцы. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Куриную печень нужно нарезать и добавить майонез. 

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Куриная печень. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемешать и можно подавать к столу. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с супер салатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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