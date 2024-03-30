Салат с куриной печенью, невероятно вкусный и сытный —пошаговый рецепт

Салат с печенью. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Этот рецепт салата с печенью просто поражает. Необычное сочетание ингредиентов покоряет, его захочется готовить вновь и вновь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

печень — 200-300 г:

огурцы — 5-6 шт.;

лук — 2 шт.;

майонез.

Способ приготовления

Сначала необходимо до готовности отварить куриную печень.

Куриная печень. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем необходимо обжарить лук на сковороде. При жарке нужно добавить немного сахара, чтобы лук карамилизовался.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Также нужно нарезать соленые или маринованные огурцы.

Соленые огуруцы. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Куриную печень нужно нарезать и добавить майонез.

Куриная печень. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Все перемешать и можно подавать к столу.

Готовый салат. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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