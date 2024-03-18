Як приготувати бендерики з м'ясом, швидко та без мороки – фото та відео рецепт

Новий рецепт салату "вітамінна бомба" з буряком — обов'язково приготуйте
Цей салат виходить дуже свіжим та вітамінним. Незвичайне поєднання буряків та апельсина, яке точно сподобається всім. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фета 60 г;
- апельсин 0,5 шт.;
- буряк 1 шт;
- олія 1 ч.л;
- гірчиця у зернах 1 ч.л;
- мед чи цукор 0,5 ч.л;
- яблучний оцет чи лимонний сік 1 ч.л;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати сир фета.
Далі потрібно нарізати апельсини на невеликі квадратики.
З апельсина можна видалити всі прожилки або залишити як є. Далі потрібно нарізати відварені або запічні буряки.
Для заправки змішуємо олію, гірчицю в зернах, половину чайної ложки меду і одну чайну ложку оцту або лимонного соку.
Овочі з сиром викласти на тарілку і полити соусом. Якщо бажаєте, до цього салату можна додати руколу.
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