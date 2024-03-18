Як приготувати бендерики з м'ясом, швидко та без мороки – фото та відео рецепт

Салат з буряком та апельсином. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей салат виходить дуже свіжим та вітамінним. Незвичайне поєднання буряків та апельсина, яке точно сподобається всім. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фета 60 г;

апельсин 0,5 шт.;

буряк 1 шт;

олія 1 ч.л;

гірчиця у зернах 1 ч.л;

мед чи цукор 0,5 ч.л;

яблучний оцет чи лимонний сік 1 ч.л;

дрібка солі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати сир фета.

Сир фета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати апельсини на невеликі квадратики.

Шматочки апельсину. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З апельсина можна видалити всі прожилки або залишити як є. Далі потрібно нарізати відварені або запічні буряки.

Апельсин і буряк. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заправки змішуємо олію, гірчицю в зернах, половину чайної ложки меду і одну чайну ложку оцту або лимонного соку.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Овочі з сиром викласти на тарілку і полити соусом. Якщо бажаєте, до цього салату можна додати руколу.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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