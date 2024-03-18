Як приготувати бендерики з м'ясом, швидко та без мороки – фото та відео рецепт

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Новий рецепт салату "вітамінна бомба" з буряком — обов'язково приготуйте

18 березня 2024 17:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
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Салат з буряком та апельсином. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат виходить дуже свіжим та вітамінним. Незвичайне поєднання буряків та апельсина, яке точно сподобається всім. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фета 60 г;
  • апельсин 0,5 шт.;
  • буряк 1 шт;
  • олія 1 ч.л;
  • гірчиця у зернах 1 ч.л;
  • мед чи цукор 0,5 ч.л;
  • яблучний оцет чи лимонний сік 1 ч.л;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати сир фета.

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Сир фета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати апельсини на невеликі квадратики.

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Шматочки апельсину. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З апельсина можна видалити всі прожилки або залишити як є. Далі потрібно нарізати відварені або запічні буряки.

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Апельсин і буряк. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заправки змішуємо олію, гірчицю в зернах, половину чайної ложки меду і одну чайну ложку оцту або лимонного соку.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Овочі з сиром викласти на тарілку і полити соусом. Якщо бажаєте, до цього салату можна додати руколу.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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