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Новый рецепт салата "витаминная бомба" со свеклой — обязательно приготовьте

18 марта 2024 17:02
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Какой салат приготовить весной, свежий и витаминный — фото рецепт
Салат с свеклой и апельсином. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат получается очень свежим и витаминным. Необычное сочетание свеклы и апельсина, которое точно понравится всем. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • фета 60 г;
  • апельсин 0,5 шт;
  • свекла 1 шт;
  • растительное масло 1 ч.л;
  • горчица в зернах 1 ч.л;
  • мед или сахар 0,5 ч.л;
  • яблочный уксус или лимонный сок 1 ч.л;
  • щепотка соли. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать сыр фета. 

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Сыр фета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать апельсины на небольшие квадратики. 

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Кусочки апельсина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из апельсина можно удалить все прожылки или оставить, как есть. Далее нужно нарезать отварную или запечную свеклу. 

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Апельсин и свекла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заправки смешиваем растительное масло, горчицу в зернах, половину чайной ложки меда и одну чайную ложку уксуса или лимонного сока. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Овощи с сыром выложить на тарелку и полить соусом. Если желаете, к этому салату можно добавить рукколу. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой "Дайкон".

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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