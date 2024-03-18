Какой салат приготовить весной, свежий и витаминный — фото рецепт

Новый рецепт салата "витаминная бомба" со свеклой — обязательно приготовьте
Этот салат получается очень свежим и витаминным. Необычное сочетание свеклы и апельсина, которое точно понравится всем. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фета 60 г;
- апельсин 0,5 шт;
- свекла 1 шт;
- растительное масло 1 ч.л;
- горчица в зернах 1 ч.л;
- мед или сахар 0,5 ч.л;
- яблочный уксус или лимонный сок 1 ч.л;
- щепотка соли.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать сыр фета.
Далее нужно нарезать апельсины на небольшие квадратики.
Из апельсина можно удалить все прожылки или оставить, как есть. Далее нужно нарезать отварную или запечную свеклу.
Для заправки смешиваем растительное масло, горчицу в зернах, половину чайной ложки меда и одну чайную ложку уксуса или лимонного сока.
Овощи с сыром выложить на тарелку и полить соусом. Если желаете, к этому салату можно добавить рукколу.
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