Какой салат приготовить весной, свежий и витаминный — фото рецепт

Салат с свеклой и апельсином. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот салат получается очень свежим и витаминным. Необычное сочетание свеклы и апельсина, которое точно понравится всем. Попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фета 60 г;

апельсин 0,5 шт;

свекла 1 шт;

растительное масло 1 ч.л;

горчица в зернах 1 ч.л;

мед или сахар 0,5 ч.л;

яблочный уксус или лимонный сок 1 ч.л;

щепотка соли.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать сыр фета.

Сыр фета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно нарезать апельсины на небольшие квадратики.

Кусочки апельсина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из апельсина можно удалить все прожылки или оставить, как есть. Далее нужно нарезать отварную или запечную свеклу.

Апельсин и свекла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заправки смешиваем растительное масло, горчицу в зернах, половину чайной ложки меда и одну чайную ложку уксуса или лимонного сока.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Овощи с сыром выложить на тарелку и полить соусом. Если желаете, к этому салату можно добавить рукколу.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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