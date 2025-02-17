Новий рецепт салату з пекінською капустою ''по-китайськи'' — пікантний смак у кожному шматочку

Новий рецепт салату з пекінською капустою "по-китайськи"
Хочете урізноманітнити звичне меню? Спробуйте салат "По-китайськи" з пекінською капустою, корейською морквою та огірками. Пікантна заправка з соєвим соусом і кунжутом надає йому особливого аромату та насиченого смаку. Готується за лічені хвилини, а результат вражає.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 300 г;
- морква по-корейськи — 100 г;
- огірки — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- насіння кунжуту — 30 г;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
- вода — 40 мл.
Спосіб приготування
Нашаткувати пекінську капусту великими шматками. Викласти у глибоку миску. Додати корейську моркву. Нарізати огірки на четвертинки, а зелену цибулю дрібно нашаткувати.
Розігріти суху сковороду, всипати кунжут і обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. Пересипати в окрему ємність. У ту ж сковороду влити соєвий соус.
Розчинити крохмаль у воді, ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Вилити суміш у сковороду до соєвого соусу та довести до кипіння. Викласти нарізані огірки та цибулю, перемішати й тушкувати 5 хвилин.
Додати підготовлені огірки у миску до решти інгредієнтів, висипати кунжут та ретельно перемішати. Поставити салат у холодильник на 30 хвилин, щоб він настоявся та набув яскравого смаку.
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