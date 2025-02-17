Новый рецепт салата с пекинской капустой По-китайски - пикантный вкус в каждом кусочке

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите разнообразить привычное меню? Попробуйте салат "По-китайски" с пекинской капустой, корейской морковью и огурцами. Пикантная заправка с соевым соусом и кунжутом придает ему особый аромат и насыщенный вкус. Готовится за считанные минуты, а результат впечатляет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 300 г;

морковь по-корейски — 100 г;

огурцы — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

семена кунжута — 30 г;

соевый соус — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

вода — 40 мл.

Способ приготовления

Нашинковать пекинскую капусту крупными кусками. Выложить в глубокую миску. Добавить корейскую морковь. Нарезать огурцы на четвертинки, а зеленый лук мелко нашинковать.

Огурцы и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сухую сковороду, всыпать кунжут и обжарить до золотистого цвета, периодически помешивая. Пересыпать в отдельную емкость. В ту же сковороду влить соевый соус.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Растворить крахмал в воде, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Вылить смесь в сковороду к соевому соусу и довести до кипения. Выложить нарезанные огурцы и лук, перемешать и тушить 5 минут.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить подготовленные огурцы в миску к остальным ингредиентам, высыпать кунжут и тщательно перемешать. Поставить салат в холодильник на 30 минут, чтобы он настоялся и приобрел яркий вкус.

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