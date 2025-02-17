Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Новый рецепт салата с пекинской капустой "по-китайски" arrow

Новый рецепт салата с пекинской капустой "по-китайски"

17 февраля 2025 12:50
Марина Евтягина - Редактор
Новый рецепт салата с пекинской капустой По-китайски - пикантный вкус в каждом кусочке
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите разнообразить привычное меню? Попробуйте салат "По-китайски" с пекинской капустой, корейской морковью и огурцами. Пикантная заправка с соевым соусом и кунжутом придает ему особый аромат и насыщенный вкус. Готовится за считанные минуты, а результат впечатляет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • морковь по-корейски — 100 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • семена кунжута — 30 г;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
  • вода — 40 мл.

Способ приготовления

Нашинковать пекинскую капусту крупными кусками. Выложить в глубокую миску. Добавить корейскую морковь. Нарезать огурцы на четвертинки, а зеленый лук мелко нашинковать.

смачний салат з пекінською капустою та огірками
Огурцы и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сухую сковороду, всыпать кунжут и обжарить до золотистого цвета, периодически помешивая. Пересыпать в отдельную емкость. В ту же сковороду влить соевый соус.

смачний салат з пекінською капустою, морквою по-корейськи та огірками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Растворить крахмал в воде, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Вылить смесь в сковороду к соевому соусу и довести до кипения. Выложить нарезанные огурцы и лук, перемешать и тушить 5 минут.

салат з пекінською капустою, морквою по-корейськи та огірками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить подготовленные огурцы в миску к остальным ингредиентам, высыпать кунжут и тщательно перемешать. Поставить салат в холодильник на 30 минут, чтобы он настоялся и приобрел яркий вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты салат огурцы морковь по-корейски пекинская капуста
Реклама
Реклама
Реклама