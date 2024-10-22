Новий рецепт тартара з буряка — бюджетна закуска, яка здивує смаком

Тартар з буряка. Фото: Freepik

Шукаєте бюджетну, але вишукану закуску, яка здивує ваших гостей? Тартар з буряка — ідеальний варіант! Ця страва не тільки проста в приготуванні, але й чудово поєднує у собі ніжний смак буряка з ароматними приправами.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк відварений 400 г;

часник 2-3 зубчики;

кунжут 1 ст.л.;

олія 1 ст.л.;

цукор 1 ч.л.;

яблучний оцет 1 ст.л.;

гірчиця у зернах 1 ст.л.;

сіль 0,5 ч.л.;

мелений перець 0,5 ч.л.;

мелений коріандр 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Буряк потрібно зварити або запекти. Натерти на тертку для моркви по-корейськи або на звичайну.

Тертий буряк. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На пательні розігріти олію з кунжутом та вилити її на спеції (часник 2-3 зубчики, мелений перець та коріандр).

Олія та спеції. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор, сіль, яблучний оцет, рослинну олію та гірчицю в зернах. Все ретельно перемішати та дати настоятися.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний та смачний салат з буряка.

Якщо вдома є буряк, зробіть цей салат — ідеальний рецепт на кожен день.

Також пропонували рецепт шпундри із села Опішня — м'ясної страви з буряками.