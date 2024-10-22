Новий рецепт тартара з буряка — бюджетна закуска, яка здивує смаком

Новий рецепт тартара з буряка — бюджетна та дуже смачна закуска
Шукаєте бюджетну, але вишукану закуску, яка здивує ваших гостей? Тартар з буряка — ідеальний варіант! Ця страва не тільки проста в приготуванні, але й чудово поєднує у собі ніжний смак буряка з ароматними приправами.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- буряк відварений 400 г;
- часник 2-3 зубчики;
- кунжут 1 ст.л.;
- олія 1 ст.л.;
- цукор 1 ч.л.;
- яблучний оцет 1 ст.л.;
- гірчиця у зернах 1 ст.л.;
- сіль 0,5 ч.л.;
- мелений перець 0,5 ч.л.;
- мелений коріандр 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Буряк потрібно зварити або запекти. Натерти на тертку для моркви по-корейськи або на звичайну.
На пательні розігріти олію з кунжутом та вилити її на спеції (часник 2-3 зубчики, мелений перець та коріандр).
Додати цукор, сіль, яблучний оцет, рослинну олію та гірчицю в зернах. Все ретельно перемішати та дати настоятися.
Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний та смачний салат з буряка.
Якщо вдома є буряк, зробіть цей салат — ідеальний рецепт на кожен день.
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