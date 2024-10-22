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Новий рецепт тартара з буряка — бюджетна та дуже смачна закуска

22 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новий рецепт тартара з буряка — бюджетна закуска, яка здивує смаком
Тартар з буряка. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте бюджетну, але вишукану закуску, яка здивує ваших гостей? Тартар з буряка — ідеальний варіант! Ця страва не тільки проста в приготуванні, але й чудово поєднує у собі ніжний смак буряка з ароматними приправами.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться: 

  • буряк відварений 400 г;
  • часник 2-3 зубчики;
  • кунжут 1 ст.л.;
  • олія 1 ст.л.;
  • цукор 1 ч.л.;
  • яблучний оцет 1 ст.л.;
  • гірчиця у зернах 1 ст.л.;
  • сіль 0,5 ч.л.;
  • мелений перець 0,5 ч.л.;
  • мелений коріандр 0,5 ч.л.

Спосіб приготування 

Буряк потрібно зварити або запекти. Натерти на тертку для моркви по-корейськи або на звичайну. 

новий рецепт тартара з буряка
Тертий буряк. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На пательні розігріти олію з кунжутом та вилити її на спеції (часник 2-3 зубчики, мелений перець та коріандр).

швидкий новий рецепт тартара з буряка
Олія та спеції. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор, сіль, яблучний оцет, рослинну олію та гірчицю в зернах. Все ретельно перемішати та дати настоятися. 

смачна закуска з буряка
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний та смачний салат з буряка.

Якщо вдома є буряк, зробіть цей салат — ідеальний рецепт на кожен день. 

Також пропонували рецепт шпундри із села Опішня — м'ясної страви з буряками.

 

буряк салат рецепти закуска овочі

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