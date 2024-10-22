Новый рецепт тартара из свеклы – бюджетная закуска, которая удивит вкусом

Новый рецепт тартара из свеклы — бюджетная и вкусная закуска
Ищете бюджетную, но изысканную закуску, которая удивит ваших гостей? Тартар из свеклы — идеальный вариант! Это блюдо не только простое в приготовлении, но и прекрасно сочетает в себе нежный вкус свеклы с ароматными приправами.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свекла отварная 400 г;
- чеснок 2-3 зубчика;
- кунжут 1 ст.л.;
- растительное масло 1 ст.л.;
- сахар 1 ч.л.;
- яблочный уксус 1 ст.л.;
- горчица в зернах 1 ст.л.;
- соль 0,5 ч.л.;
- молотый перец 0,5 ч.л.;
- молотый кориандр 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Свеклу нужно сварить или запечь. Натереть на терку для моркови по-корейски или на обычную.
На сковороде разогреть масло с кунжутом и вылить его на специи (чеснок 2-3 зубчика, молотый перец и кориандр).
Добавить сахар, соль, яблочный уксус, растительное масло и горчицу в зернах. Все тщательно перемешать и дать настояться.
Раньше мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.
Если дома есть свекла, сделайте этот салат — идеальный рецепт на каждый день.
Также предлагали рецепт шпундры из села Опишня — мясного блюда со свеклой.
Читайте Новини.LIVE!