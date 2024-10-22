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Новый рецепт тартара из свеклы — бюджетная и вкусная закуска

22 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Новый рецепт тартара из свеклы – бюджетная закуска, которая удивит вкусом
Тартер из свеклы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете бюджетную, но изысканную закуску, которая удивит ваших гостей? Тартар из свеклы — идеальный вариант! Это блюдо не только простое в приготовлении, но и прекрасно сочетает в себе нежный вкус свеклы с ароматными приправами.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • свекла отварная 400 г;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • кунжут 1 ст.л.;
  • растительное масло 1 ст.л.;
  • сахар 1 ч.л.;
  • яблочный уксус 1 ст.л.;
  • горчица в зернах 1 ст.л.;
  • соль 0,5 ч.л.;
  • молотый перец 0,5 ч.л.;
  • молотый кориандр 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Свеклу нужно сварить или запечь. Натереть на терку для моркови по-корейски или на обычную.

новый рецепт тартара из свеклы
Тертая свекла. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороде разогреть масло с кунжутом и вылить его на специи (чеснок 2-3 зубчика, молотый перец и кориандр).

быстрый новый рецепт тартара из свеклы
Масло и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, соль, яблочный уксус, растительное масло и горчицу в зернах. Все тщательно перемешать и дать настояться.

вкусная закуска из свеклы
Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.

Если дома есть свекла, сделайте этот салат — идеальный рецепт на каждый день.

Также предлагали рецепт шпундры из села Опишня — мясного блюда со свеклой.

 

свекла салат рецепты закуска овощи

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