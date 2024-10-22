Новый рецепт тартара из свеклы – бюджетная закуска, которая удивит вкусом

Тартер из свеклы. Фото: Freepik

Ищете бюджетную, но изысканную закуску, которая удивит ваших гостей? Тартар из свеклы — идеальный вариант! Это блюдо не только простое в приготовлении, но и прекрасно сочетает в себе нежный вкус свеклы с ароматными приправами.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свекла отварная 400 г;

чеснок 2-3 зубчика;

кунжут 1 ст.л.;

растительное масло 1 ст.л.;

сахар 1 ч.л.;

яблочный уксус 1 ст.л.;

горчица в зернах 1 ст.л.;

соль 0,5 ч.л.;

молотый перец 0,5 ч.л.;

молотый кориандр 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Свеклу нужно сварить или запечь. Натереть на терку для моркови по-корейски или на обычную.

Тертая свекла. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороде разогреть масло с кунжутом и вылить его на специи (чеснок 2-3 зубчика, молотый перец и кориандр).

Масло и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, соль, яблочный уксус, растительное масло и горчицу в зернах. Все тщательно перемешать и дать настояться.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.

Если дома есть свекла, сделайте этот салат — идеальный рецепт на каждый день.

Также предлагали рецепт шпундры из села Опишня — мясного блюда со свеклой.