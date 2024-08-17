Помідори "в снігу" на зиму — новий покроковий рецепт

Помідори з часником. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оригінальний та цікавий рецепт помідорів на зиму. Виходить дуже смачно. Томати кисло-солодкі та ароматні. Добре зберігаються і підходять до будь-якого гарніру. Часник також можна використовувати до салатів, чи других страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Читайте також:

Вам знадобиться (інгредієнти на 3 банки по 1 л):

помідори 2 кг;

часник 180 г;

вода 1,5 л;

оцет (9%) 150 мл;

сіль 3 ст.л;

цукор 6 ст.л.

Спосіб приготування

Помідори розкладаємо в банки та заливаємо окропом. Залишаємо на 20 хвилин. Далі зливаємо цю воду у кастрюлю та готуємо маринад. У воду додати цукор та сіль, коли цукор розчинився додаємо оцет та доводимо до кипіння.

Помідори в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потрібно натерти часник. Розкладаємо його по банкам та залишаємо на 10 хвилин.

Тертий часник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Заливаємо банки гарячим маринадом та герметично закручуємо.

Помідори та часник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перевернути банки, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження на 2 дні.

Помідори з часником. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.