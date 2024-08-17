Помідори "в снігу" на зиму — новий покроковий рецепт

Новий рецепт заготовки на зиму — помідори "в снігу" від Лілії Цвіт
Оригінальний та цікавий рецепт помідорів на зиму. Виходить дуже смачно. Томати кисло-солодкі та ароматні. Добре зберігаються і підходять до будь-якого гарніру. Часник також можна використовувати до салатів, чи других страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться (інгредієнти на 3 банки по 1 л):
- помідори 2 кг;
- часник 180 г;
- вода 1,5 л;
- оцет (9%) 150 мл;
- сіль 3 ст.л;
- цукор 6 ст.л.
Спосіб приготування
Помідори розкладаємо в банки та заливаємо окропом. Залишаємо на 20 хвилин. Далі зливаємо цю воду у кастрюлю та готуємо маринад. У воду додати цукор та сіль, коли цукор розчинився додаємо оцет та доводимо до кипіння.
Потрібно натерти часник. Розкладаємо його по банкам та залишаємо на 10 хвилин.
Заливаємо банки гарячим маринадом та герметично закручуємо.
Перевернути банки, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження на 2 дні.
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