Помидоры "в снегу" на зиму – новый пошаговый рецепт

Новый рецепт заготовки на зиму – помидоры "в снегу" от Лилии Цвит
Оригинальный и интересный рецепт помидоров на зиму. Выходит очень вкусно. Томаты кисло-сладкие и ароматные. Хорошо сохраняются и подходят к любому гарниру. Чеснок также можно использовать к салатам или другим блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится (ингредиенты на 3 банка по 1 л):
- помидоры 2 кг;
- чеснок 180 г;
- вода 1,5л;
- уксус (9%) 150 мл;
- соль 3 ст.л;
- сахар 6 ст.л.
Способ приготовления
Помидоры кладем в банки и заливаем кипятком. Оставляем на 20 минут. Затем сливаем эту воду в кастрюлю и готовим маринад. В воду добавить сахар и соль, когда сахар растворился, добавляем уксус и доводим до кипения.
Нужно натереть чеснок. Раскладываем его по банкам и оставляем на 10 минут.
Заливаем банки горячим маринадом и герметично закручиваем.
Перевернуть банки, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения на 2 дня.
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