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Новый рецепт заготовки на зиму – помидоры "в снегу" от Лилии Цвит

17 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Помидоры "в снегу" на зиму – новый пошаговый рецепт
Помидоры с чесноком. Фото: YouTube @lilija-tsvit
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Оригинальный и интересный рецепт помидоров на зиму. Выходит очень вкусно. Томаты кисло-сладкие и ароматные. Хорошо сохраняются и подходят к любому гарниру. Чеснок также можно использовать к салатам или другим блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится (ингредиенты на 3 банка по 1 л):

  • помидоры 2 кг;
  • чеснок 180 г;
  • вода 1,5л;
  • уксус (9%) 150 мл;
  • соль 3 ст.л;
  • сахар 6 ст.л.

Способ приготовления

Помидоры кладем в банки и заливаем кипятком. Оставляем на 20 минут. Затем сливаем эту воду в кастрюлю и готовим маринад. В воду добавить сахар и соль, когда сахар растворился, добавляем уксус и доводим до кипения.

помидоры на зиму
Помидоры в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нужно натереть чеснок. Раскладываем его по банкам и оставляем на 10 минут.

рецепт помидоров на зиму
Тертый чеснок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Заливаем банки горячим маринадом и герметично закручиваем.

томаты на зиму с чесноком
Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перевернуть банки, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения на 2 дня.

вкусный рецепт помидоров на зиму с чансиком
Помидоры с чесноком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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