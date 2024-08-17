Помидоры "в снегу" на зиму – новый пошаговый рецепт

Помидоры с чесноком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оригинальный и интересный рецепт помидоров на зиму. Выходит очень вкусно. Томаты кисло-сладкие и ароматные. Хорошо сохраняются и подходят к любому гарниру. Чеснок также можно использовать к салатам или другим блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится (ингредиенты на 3 банка по 1 л):

помидоры 2 кг;

чеснок 180 г;

вода 1,5л;

уксус (9%) 150 мл;

соль 3 ст.л;

сахар 6 ст.л.

Способ приготовления

Помидоры кладем в банки и заливаем кипятком. Оставляем на 20 минут. Затем сливаем эту воду в кастрюлю и готовим маринад. В воду добавить сахар и соль, когда сахар растворился, добавляем уксус и доводим до кипения.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нужно натереть чеснок. Раскладываем его по банкам и оставляем на 10 минут.

Тертый чеснок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Заливаем банки горячим маринадом и герметично закручиваем.

Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перевернуть банки, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения на 2 дня.

Помидоры с чесноком. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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