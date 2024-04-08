Як приготувати Берлінський салат — покроковий рецепт

Новий салат Берлінський, який захочеться готувати кожного дня
Цей рецепт салату з шинкою, огірками та болгарським перцем може стати найулюбленішим. Оригінальна заправка на основі йогурту чи майонезу дуже вдало поєднується з усіма інгредієнтами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- 2 жовтки;
- 2 ст.л. йогурту (або майонезу чи сметани);
- 1 ч.л. неміцної гірчиці;
- сіль та перець;
- 300 г шинки;
- 300 г маринованих огірків;
- 1 болгарський перець (великий);
- 2 яйця;
- 2 білка;
- зелена цибуля;
- 150 г свіжого огірка (необов'язково);
- 100 г сиру.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо заправку. Для цього потрібно подрібнити два варені жовтки, це можна зробити за допомогою виделки.
Потім додати дві столові ложки майонезу, сметани або йогурту. Також додати одну чайну ложку гірчиці, сіль та чорний мелений перець, все ретельно перемішати.
Тепер потрібно нарізати шинку або ковбасу. Додаємо в ємність для приготування салату.
Потім потрібно нарізати мариновані огірки та болгарський перець. Додати два нарізаних яйця.
Додати зелену цибулю та свіжий огірок. Натерти твердий сир та змішати із заправкою. Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл
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