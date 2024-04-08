Як приготувати Берлінський салат — покроковий рецепт

Салат “Берлінський”. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Цей рецепт салату з шинкою, огірками та болгарським перцем може стати найулюбленішим. Оригінальна заправка на основі йогурту чи майонезу дуже вдало поєднується з усіма інгредієнтами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

2 жовтки;

2 ст.л. йогурту (або майонезу чи сметани);

1 ч.л. неміцної гірчиці;

сіль та перець;

300 г шинки;

300 г маринованих огірків;

1 болгарський перець (великий);

2 яйця;

2 білка;

зелена цибуля;

150 г свіжого огірка (необов'язково);

100 г сиру.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо заправку. Для цього потрібно подрібнити два варені жовтки, це можна зробити за допомогою виделки.

Курячі жовтки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Потім додати дві столові ложки майонезу, сметани або йогурту. Також додати одну чайну ложку гірчиці, сіль та чорний мелений перець, все ретельно перемішати.

Приготування заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Тепер потрібно нарізати шинку або ковбасу. Додаємо в ємність для приготування салату.

Приготування салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Потім потрібно нарізати мариновані огірки та болгарський перець. Додати два нарізаних яйця.

Приготування салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Додати зелену цибулю та свіжий огірок. Натерти твердий сир та змішати із заправкою. Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл

Салат та заправка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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