Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Новий салат Берлінський, який захочеться готувати кожного дня arrow

Новий салат Берлінський, який захочеться готувати кожного дня

8 квітня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати Берлінський салат — покроковий рецепт
Салат “Берлінський”. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт салату з шинкою, огірками та болгарським перцем може стати найулюбленішим. Оригінальна заправка на основі йогурту чи майонезу дуже вдало поєднується з усіма інгредієнтами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 2 жовтки;
  • 2 ст.л. йогурту (або майонезу чи сметани);
  • 1 ч.л. неміцної гірчиці;
  • сіль та перець;
  • 300 г шинки;
  • 300 г маринованих огірків;
  • 1 болгарський  перець (великий);
  • 2 яйця;
  • 2  білка;
  • зелена цибуля;
  • 150 г свіжого огірка (необов'язково);
  • 100 г сиру. 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо заправку. Для цього потрібно подрібнити два варені жовтки, це можна зробити за допомогою виделки. 

null
Курячі жовтки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Потім додати дві столові ложки майонезу, сметани або йогурту. Також додати одну чайну ложку гірчиці, сіль та чорний мелений перець, все ретельно перемішати. 

null
Приготування заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Тепер потрібно нарізати шинку або ковбасу. Додаємо в ємність для приготування салату. 

null
Приготування салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Потім потрібно нарізати мариновані огірки та болгарський перець. Додати два нарізаних яйця. 

null
Приготування салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Додати зелену цибулю та свіжий огірок. Натерти твердий сир та змішати із заправкою. Все ретельно перемішати та можна подавати на стіл

null
Салат та заправка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайконом.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

їжа
рецепти
овочі
лайфхаки
салат
ковбаса

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку