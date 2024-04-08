Как приготовить Берлинский салат – пошаговый рецепт

Новый салат Берлинский, который захочется готовить каждый день
Этот рецепт салата с ветчиной, огурцами и болгарским перцем может стать самым любимым. Оригинальная заправка на основе йогурта или майонеза очень хорошо сочетается со всеми ингредиентами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 2 желтка;
- 2 ст.л. йогурта (или майонеза или сметаны);
- 1 ч.л. некрепкой горчицы;
- соль и перец;
- 300 г ветчины;
- 300 г маринованных огурцов;
- 1 болгарский перец (большой);
- 2 яйца;
- 2 белка;
- зеленый лук;
- 150 г свежего огурца (необязательно);
- 100 г творога.
Способ приготовления
Сначала приготовим заправку. Для этого нужно измельчить два вареных желтка, это можно сделать с помощью вилки.
Затем добавить две столовые ложки майонеза, сметаны или йогурта. Также добавить одну чайную ложку горчицы, соль и черный молотый перец, тщательно перемешать.
Теперь нужно нарезать ветчину или колбасу. Добавляем в емкость для приготовления салата.
Затем следует нарезать маринованные огурцы и болгарский перец. Добавить два нарезанных яйца.
Добавить зеленый лук и свежий огурец. Натереть сыр и смешать с заправкой. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол
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