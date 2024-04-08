Как приготовить Берлинский салат – пошаговый рецепт

Салат "Берлинский". Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Этот рецепт салата с ветчиной, огурцами и болгарским перцем может стать самым любимым. Оригинальная заправка на основе йогурта или майонеза очень хорошо сочетается со всеми ингредиентами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

2 желтка;

2 ст.л. йогурта (или майонеза или сметаны);

1 ч.л. некрепкой горчицы;

соль и перец;

300 г ветчины;

300 г маринованных огурцов;

1 болгарский перец (большой);

2 яйца;

2 белка;

зеленый лук;

150 г свежего огурца (необязательно);

100 г творога.

Способ приготовления

Сначала приготовим заправку. Для этого нужно измельчить два вареных желтка, это можно сделать с помощью вилки.

Куриные желтки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем добавить две столовые ложки майонеза, сметаны или йогурта. Также добавить одну чайную ложку горчицы, соль и черный молотый перец, тщательно перемешать.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Теперь нужно нарезать ветчину или колбасу. Добавляем в емкость для приготовления салата.

Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем следует нарезать маринованные огурцы и болгарский перец. Добавить два нарезанных яйца.

Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Добавить зеленый лук и свежий огурец. Натереть сыр и смешать с заправкой. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол

Салат и заправка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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