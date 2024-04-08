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Новый салат Берлинский, который захочется готовить каждый день

8 апреля 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить Берлинский салат – пошаговый рецепт
Салат "Берлинский". Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт салата с ветчиной, огурцами и болгарским перцем может стать самым любимым. Оригинальная заправка на основе йогурта или майонеза очень хорошо сочетается со всеми ингредиентами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

  • 2 желтка;
  • 2 ст.л. йогурта (или майонеза или сметаны);
  • 1 ч.л. некрепкой горчицы;
  • соль и перец;
  • 300 г ветчины;
  • 300 г маринованных огурцов;
  • 1 болгарский перец (большой);
  • 2 яйца;
  • 2 белка;
  • зеленый лук;
  • 150 г свежего огурца (необязательно);
  • 100 г творога.

Способ приготовления

Сначала приготовим заправку. Для этого нужно измельчить два вареных желтка, это можно сделать с помощью вилки.

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Куриные желтки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем добавить две столовые ложки майонеза, сметаны или йогурта. Также добавить одну чайную ложку горчицы, соль и черный молотый перец, тщательно перемешать.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Теперь нужно нарезать ветчину или колбасу. Добавляем в емкость для приготовления салата.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Затем следует нарезать маринованные огурцы и болгарский перец. Добавить два нарезанных яйца.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Добавить зеленый лук и свежий огурец. Натереть сыр и смешать с заправкой. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол

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Салат и заправка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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