Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Новий салат з крабовими паличками на Новий рік 2025 arrow

Новий салат з крабовими паличками на Новий рік 2025

22 листопада 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новий салат із крабовими паличками на Новий рік 2025 — незабутній смак свята
Салат з крабовими паличками. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Додайте нові смаки до святкового меню! Салат із крабовими паличками на Новий рік 2025 підкорить серця ваших гостей і стане справжнім хітом застілля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти Олі

Читайте також:

Вам знадобиться (на одну порцію): 

  • крабові палички 100 г;
  • яйця варені  2 шт.;
  • плавлені сирки 2 шт.;
  • кукурузка консервована 150 г;
  • майонез;
  • зелена цибуля. 

Спосіб приготування 

Крабові палички нарізати дрібними кубиками. Варені яйця очистити, відокремити білки від жовтків. Білки натерти на великій тертці, жовтки — на дрібній. Плавлені сирки злегка підморозити в морозилці, щоб зручніше натирати, потім натерти на великій тертці. 

новий салат з крабовими паличками на Новий рік 2025
Крабові палички. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Викладати салат шарами. Перший шар: половина натертих білків, змастити майонезом. Другий шар: нарізані крабові палички, трохи змастити майонезом. Третій шар: кукурудза, рівномірно розподілити без майонезу.

салат з крабовими паличками на Новий рік 2025
Плавлений сир. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Четвертий шар: натерті плавлені сирки, злегка змастити майонезом. П’ятий шар: решта білків, знову трохи майонезу. Шостий шар: натерті жовтки, рівномірно посипати зверху.

салат з крабовими паличками на Новий рік
Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Додати зелену цибулю для яскравого акценту. Поставити салат у холодильник на 1-2 години, щоб шари просочилися.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу. 

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин. 

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії. 

Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік. 

А замість Олів'є пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок". 

салат рецепти крабові палички крабовий салат Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

Термінова новина

06:27 РФ атакувала "шахедом" житловий мікрорайон Сум — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:15 Гідна пенсія — як забезпечити собі високі виплати

06:01 Знижки на техніку — хто не отримає компенсацію від Ощадбанку

05:45 Росія атакувала Суми — загинули люди

05:33 У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо

05:30 До 243 тис. грн — за яку знищену техніку доплачують ЗСУ

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

Термінова новина

06:27 РФ атакувала "шахедом" житловий мікрорайон Сум — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:15 Гідна пенсія — як забезпечити собі високі виплати

06:01 Знижки на техніку — хто не отримає компенсацію від Ощадбанку

05:45 Росія атакувала Суми — загинули люди

05:33 У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо

05:30 До 243 тис. грн — за яку знищену техніку доплачують ЗСУ

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету