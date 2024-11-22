Новий салат із крабовими паличками на Новий рік 2025 — незабутній смак свята

Салат з крабовими паличками. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Додайте нові смаки до святкового меню! Салат із крабовими паличками на Новий рік 2025 підкорить серця ваших гостей і стане справжнім хітом застілля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти Олі.

Читайте також:

Вам знадобиться (на одну порцію):

крабові палички 100 г;

яйця варені 2 шт.;

плавлені сирки 2 шт.;

кукурузка консервована 150 г;

майонез;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати дрібними кубиками. Варені яйця очистити, відокремити білки від жовтків. Білки натерти на великій тертці, жовтки — на дрібній. Плавлені сирки злегка підморозити в морозилці, щоб зручніше натирати, потім натерти на великій тертці.

Крабові палички. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Викладати салат шарами. Перший шар: половина натертих білків, змастити майонезом. Другий шар: нарізані крабові палички, трохи змастити майонезом. Третій шар: кукурудза, рівномірно розподілити без майонезу.

Плавлений сир. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Четвертий шар: натерті плавлені сирки, злегка змастити майонезом. П’ятий шар: решта білків, знову трохи майонезу. Шостий шар: натерті жовтки, рівномірно посипати зверху.

Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Додати зелену цибулю для яскравого акценту. Поставити салат у холодильник на 1-2 години, щоб шари просочилися.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.

А замість Олів'є пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок".