Новый салат с крабовыми палочками на Новый год 2025 – незабываемый вкус праздника

Салат с крабовыми палочками. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Добавьте новые вкусы к праздничному меню! Салат с крабовыми палочками на Новый год 2025 года покорит сердца ваших гостей и станет настоящим хитом застолья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты Оли.

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Вам понадобится (на одну порцию):

крабовые палочки 100 г;

яйца вареные 2 шт.;

плавленые сырки 2 шт.;

кукурузка консервированная 150 г;

майонез;

зеленый лук.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками. Вареные яйца очистить, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой.

Крабовые палочки Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Выкладывать салат слоями. Первый слой: половина натертых белков, смазать майонезом. Второй слой: нарезанные крабовые палочки, немного смазать майонезом.

Плавленый сыр. Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Четвертый слой: натертые плавленые сырки, слегка смазать майонезом. Пятый слой: остальные белки, снова немного майонеза.

Приготовление салата Фото: Скриншот YouTube @simplerecipesbyolya

Добавить зеленый лук для яркого акцента. Поставить салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы слои просочились.

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