Новый салат с крабовыми палочками на Новый год 2025 – незабываемый вкус праздника

Новый салат с крабовыми палочками на Новый год 2025
Добавьте новые вкусы к праздничному меню! Салат с крабовыми палочками на Новый год 2025 года покорит сердца ваших гостей и станет настоящим хитом застолья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты Оли.
Вам понадобится (на одну порцию):
- крабовые палочки 100 г;
- яйца вареные 2 шт.;
- плавленые сырки 2 шт.;
- кукурузка консервированная 150 г;
- майонез;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками. Вареные яйца очистить, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой.
Выкладывать салат слоями. Первый слой: половина натертых белков, смазать майонезом. Второй слой: нарезанные крабовые палочки, немного смазать майонезом.
Четвертый слой: натертые плавленые сырки, слегка смазать майонезом. Пятый слой: остальные белки, снова немного майонеза.
Добавить зеленый лук для яркого акцента. Поставить салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы слои просочились.
Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.
Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.
Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.
Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.
Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.
А вместо Оливье предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".
Читайте Новини.LIVE!