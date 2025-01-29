Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів arrow

Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів

29 січня 2025 12:27
Марина Євтягіна - Редактор
Новий салат із пекінською капустою — смачне та корисне поєднання продуктів
Пекінска капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо ви шукаєте легкий та корисний салат, цей рецепт із пекінською капустою стане чудовим вибором. Ідеальне поєднання інгредієнтів зробить його фаворитом на вашому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1/2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • кукурудза консервована — 80 г;
  • цибуля зелена — невеликий пучок;
  • майонез — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати ніжну частину пекінської капусти. Збити яйця до однорідності з дрібкою солі.

салат з пекінською капустою
Курячі яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, посмажити два тонкі яєчні млинці.

вдалий салат з пекінською капустою
Яєчний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Згорнути кожен млинець у рулет і нарізати смужками. У салатнику з’єднати капусту та нарізані яєчні млинці. Дрібно нарізати зелену цибулю, додати в салат.

новий салат з пекінською капустою
Кукурудза та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати консервовану кукурудзу. Влити 1–2 ст.л. лимонного соку. Заправити майонезом, олією або йогуртом. Додати чорний мелений перець за смаком.

смачний салат з пекінською капустою
Заправлений салат. Фото: smachnenke.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти салат кукурудза зелена цибуля пекінська капуста
Реклама