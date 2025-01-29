Новий салат із пекінською капустою — смачне та корисне поєднання продуктів

Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів
Якщо ви шукаєте легкий та корисний салат, цей рецепт із пекінською капустою стане чудовим вибором. Ідеальне поєднання інгредієнтів зробить його фаворитом на вашому столі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1/2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- кукурудза консервована — 80 г;
- цибуля зелена — невеликий пучок;
- майонез — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати ніжну частину пекінської капусти. Збити яйця до однорідності з дрібкою солі.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, посмажити два тонкі яєчні млинці.
Згорнути кожен млинець у рулет і нарізати смужками. У салатнику з’єднати капусту та нарізані яєчні млинці. Дрібно нарізати зелену цибулю, додати в салат.
Додати консервовану кукурудзу. Влити 1–2 ст.л. лимонного соку. Заправити майонезом, олією або йогуртом. Додати чорний мелений перець за смаком.
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