Новий салат із пекінською капустою — смачне та корисне поєднання продуктів

Пекінска капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте легкий та корисний салат, цей рецепт із пекінською капустою стане чудовим вибором. Ідеальне поєднання інгредієнтів зробить його фаворитом на вашому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1/2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

кукурудза консервована — 80 г;

цибуля зелена — невеликий пучок;

майонез — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати ніжну частину пекінської капусти. Збити яйця до однорідності з дрібкою солі.

Курячі яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, посмажити два тонкі яєчні млинці.

Яєчний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Згорнути кожен млинець у рулет і нарізати смужками. У салатнику з’єднати капусту та нарізані яєчні млинці. Дрібно нарізати зелену цибулю, додати в салат.

Кукурудза та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Додати консервовану кукурудзу. Влити 1–2 ст.л. лимонного соку. Заправити майонезом, олією або йогуртом. Додати чорний мелений перець за смаком.

Заправлений салат. Фото: smachnenke.com.ua

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