Новый салат с пекинской капустой — вкусное и полезное сочетание продуктов

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете легкий и полезный салат, этот рецепт с пекинской капустой станет отличным выбором. Идеальное сочетание ингредиентов сделает его фаворитом на вашем столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 1/2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

кукуруза консервированная — 80 г;

лук зеленый — небольшой пучок;

майонез — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления

Нарезать нежную часть пекинской капусты. Взбить яйца до однородности со щепоткой соли.

Куриные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, пожарить два тонких яичных блина.

Яичный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть каждый блинчик в рулет и нарезать полосками. В салатнике соединить капусту и нарезанные яичные блины. Мелко нарезать зеленый лук, добавить в салат.

Кукуруза и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить консервированную кукурузу. Влить 1–2 ст.л. лимонного сока. Заправить майонезом, растительным маслом или йогуртом. Добавить черный молотый перец по вкусу.

Заправленный салат. Фото: smachnenke.com.ua

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