Новый салат с пекинской капустой — вкусное и полезное сочетание продуктов

Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов
Если вы ищете легкий и полезный салат, этот рецепт с пекинской капустой станет отличным выбором. Идеальное сочетание ингредиентов сделает его фаворитом на вашем столе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1/2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- кукуруза консервированная — 80 г;
- лук зеленый — небольшой пучок;
- майонез — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
Способ приготовления
Нарезать нежную часть пекинской капусты. Взбить яйца до однородности со щепоткой соли.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, пожарить два тонких яичных блина.
Свернуть каждый блинчик в рулет и нарезать полосками. В салатнике соединить капусту и нарезанные яичные блины. Мелко нарезать зеленый лук, добавить в салат.
Добавить консервированную кукурузу. Влить 1–2 ст.л. лимонного сока. Заправить майонезом, растительным маслом или йогуртом. Добавить черный молотый перец по вкусу.
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