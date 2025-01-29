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Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

29 января 2025 12:27
Марина Евтягина - Редактор
Новый салат с пекинской капустой — вкусное и полезное сочетание продуктов
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вы ищете легкий и полезный салат, этот рецепт с пекинской капустой станет отличным выбором. Идеальное сочетание ингредиентов сделает его фаворитом на вашем столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1/2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • кукуруза консервированная — 80 г;
  • лук зеленый — небольшой пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления

Нарезать нежную часть пекинской капусты. Взбить яйца до однородности со щепоткой соли.

салат с пекинской капустой
Куриные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, пожарить два тонких яичных блина.

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Яичный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть каждый блинчик в рулет и нарезать полосками. В салатнике соединить капусту и нарезанные яичные блины. Мелко нарезать зеленый лук, добавить в салат.

новый салат с пекинской капустой
Кукуруза и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить консервированную кукурузу. Влить 1–2 ст.л. лимонного сока. Заправить майонезом, растительным маслом или йогуртом. Добавить черный молотый перец по вкусу.

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Заправленный салат. Фото: smachnenke.com.ua

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