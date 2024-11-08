Новий рецепт млинців зі сметаною та сиром — смачний сніданок за 20 хвилин

Новий смачний сніданок за 20 хвилин — млинці на сметані
Смачний, простий і незвичайний сніданок — млинці зі сметаною, ніжними плавленими сирками та ароматною зеленою цибулею. Всього 20 хвилин, і на вашому столі чудова страва, яка порадує близьких зранку.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- 0,5 ст. л. цукру;
- 200 г сметани;
- 120 г борошна;
- 0,3 ч. л. соди;
- 2 ст. л. олії;
- 2 плавлених сирка;
- пучок зеленої цибулі;
- 250 мл окропу.
Спосіб приготування
Змішати яйця з сіллю, цукром і сметаною. Додати борошно і соду, замішати до однорідності. Додати олію і знову перемішати.
Плавлені сирки натерти на тертці, додати в тісто. Також додати подрібнену зелену цибулю. В кінці додати окріп, щоб тісто стало рідшим, ретельно перемішати.
Розігріти пательню, змастити олією і обсмажити до золотистості з обох сторін.
Закрутити у трубочки і подати до столу.
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