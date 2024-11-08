Новий рецепт млинців зі сметаною та сиром — смачний сніданок за 20 хвилин

Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Смачний, простий і незвичайний сніданок — млинці зі сметаною, ніжними плавленими сирками та ароматною зеленою цибулею. Всього 20 хвилин, і на вашому столі чудова страва, яка порадує близьких зранку.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 яйця;

дрібка солі;

0,5 ст. л. цукру;

200 г сметани;

120 г борошна;

0,3 ч. л. соди;

2 ст. л. олії;

2 плавлених сирка;

пучок зеленої цибулі;

250 мл окропу.

Спосіб приготування

Змішати яйця з сіллю, цукром і сметаною. Додати борошно і соду, замішати до однорідності. Додати олію і знову перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлені сирки натерти на тертці, додати в тісто. Також додати подрібнену зелену цибулю. В кінці додати окріп, щоб тісто стало рідшим, ретельно перемішати.

Тісто з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти пательню, змастити олією і обсмажити до золотистості з обох сторін.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутити у трубочки і подати до столу.

Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба.

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру.