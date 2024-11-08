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Новий смачний сніданок за 20 хвилин — млинці на сметані

8 листопада 2024 06:21
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новий рецепт млинців зі сметаною та сиром — смачний сніданок за 20 хвилин
Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смачний, простий і незвичайний сніданок — млинці зі сметаною, ніжними плавленими сирками та ароматною зеленою цибулею. Всього 20 хвилин, і на вашому столі чудова страва, яка порадує близьких зранку.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • дрібка солі;
  • 0,5 ст. л. цукру;
  • 200 г сметани;
  • 120 г борошна;
  • 0,3 ч. л. соди;
  • 2 ст. л. олії;
  • 2 плавлених сирка;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 250 мл окропу.

Спосіб приготування

Змішати яйця з сіллю, цукром і сметаною. Додати борошно і соду, замішати до однорідності. Додати олію і знову перемішати.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлені сирки натерти на тертці, додати в тісто. Також додати подрібнену зелену цибулю. В кінці додати окріп, щоб тісто стало рідшим, ретельно перемішати.

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Тісто з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти пательню, змастити олією і обсмажити до золотистості з обох сторін.

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Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутити у трубочки і подати до столу.

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Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт млинців на сніданок за 5 хвилин — просто змішайте сир з кефіром.

Також ми розповідали про пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба. 

Ще ми писали про оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру. 

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