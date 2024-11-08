Новый рецепт блинов со сметаной и сыром – вкусный завтрак за 20 минут

Блинчики на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Вкусный, простой и необычный завтрак — блины со сметаной, нежными плавлеными сырками и ароматным зеленым луком. Всего 20 минут, и на вашем столе прекрасное блюдо, которое порадует близких с утра.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 яйца;

щепотка соли;

0,5 ст. л. сахара;

200 г сметаны;

120 г муки;

0,3 ч. л. соды;

2 ст. л. масла;

2 плавленых сырка;

пучок зеленого лука;

250 мл кипятка.

Способ приготовления

Смешать яйца с солью, сахаром и сметаной. Добавить муку и соду, замешать до однородности. Добавить масло и снова перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленые сырки натереть на терке, добавить в тесто. Также добавить измельченный зеленый лук. В конце добавить кипяток, чтобы тесто стало более жидким, тщательно перемешать.

Тесто с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и обжарить до золотистости с обеих сторон.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутить в трубочки и подать на стол.

Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

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