Новый рецепт блинов со сметаной и сыром – вкусный завтрак за 20 минут

Новый вкусный завтрак за 20 минут — блины на сметане
Вкусный, простой и необычный завтрак — блины со сметаной, нежными плавлеными сырками и ароматным зеленым луком. Всего 20 минут, и на вашем столе прекрасное блюдо, которое порадует близких с утра.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 0,5 ст. л. сахара;
- 200 г сметаны;
- 120 г муки;
- 0,3 ч. л. соды;
- 2 ст. л. масла;
- 2 плавленых сырка;
- пучок зеленого лука;
- 250 мл кипятка.
Способ приготовления
Смешать яйца с солью, сахаром и сметаной. Добавить муку и соду, замешать до однородности. Добавить масло и снова перемешать.
Плавленые сырки натереть на терке, добавить в тесто. Также добавить измельченный зеленый лук. В конце добавить кипяток, чтобы тесто стало более жидким, тщательно перемешать.
Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и обжарить до золотистости с обеих сторон.
Закрутить в трубочки и подать на стол.
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