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Новый вкусный завтрак за 20 минут — блины на сметане

8 ноября 2024 06:21
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Новый рецепт блинов со сметаной и сыром – вкусный завтрак за 20 минут
Блинчики на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкусный, простой и необычный завтрак — блины со сметаной, нежными плавлеными сырками и ароматным зеленым луком. Всего 20 минут, и на вашем столе прекрасное блюдо, которое порадует близких с утра.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 0,5 ст. л. сахара;
  • 200 г сметаны;
  • 120 г муки;
  • 0,3 ч. л. соды;
  • 2 ст. л. масла;
  • 2 плавленых сырка;
  • пучок зеленого лука;
  • 250 мл кипятка.

Способ приготовления

Смешать яйца с солью, сахаром и сметаной. Добавить муку и соду, замешать до однородности. Добавить масло и снова перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленые сырки натереть на терке, добавить в тесто. Также добавить измельченный зеленый лук. В конце добавить кипяток, чтобы тесто стало более жидким, тщательно перемешать.

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Тесто с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и обжарить до золотистости с обеих сторон.

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Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутить в трубочки и подать на стол.

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Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте блинов на завтрак за 5 минут — просто смешайте сыр с кефиром.

Также мы рассказывали о пышных оладьях на воде на завтрак — даже яйца добавлять не нужно.

Еще мы писали о оладьях на завтрак — понадобится 200 г творога и 100 г кефира.

сыр рецепты блины идея для завтрака зеленый лук

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