Новий сніданок "Не млинці" за 5 хв — всього два інгредієнти

Новий сніданок "не млинці" за 5 хв — знадобляться яйця та сир
Хочете здивувати рідних незвичайним сніданком? Приготуйте новий варіант "Не млинці" всього за 5 хвилин! Вам знадобляться яйця та сир, а результат вийде просто фантастичним.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- коржики тортилья 2 шт.;
- яйце 1 шт.;
- сметана 1 ст. л.;
- сіль 0,5 ч. л.;
- олія 50 мл для обжарювання.
Для начинки:
- сир кисломолочний 200 г;
- кріп 10 г;
- сіль 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Змішати сир з подрібненим кропом і сіллю.
Приготування. Розрізати коржики (лаваш) на смужки, викласти начинку, завернути у трикутники.
У мисці змішати яйця зі сметаною і сіллю, обмакнути трикутники.
Розігріти олію на сковорідці, обсмажити трикутники до золотистості.
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