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Новий сніданок "не млинці" за 5 хв — знадобляться яйця та сир

3 січня 2025 06:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новий сніданок "Не млинці" за 5 хв — всього два інгредієнти
Домашні млинці. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати рідних незвичайним сніданком? Приготуйте новий варіант "Не млинці" всього за 5 хвилин! Вам знадобляться яйця та сир, а результат вийде просто фантастичним.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • коржики тортилья 2 шт.;
  • яйце 1 шт.;
  • сметана 1 ст. л.;
  • сіль 0,5 ч. л.;
  • олія 50 мл для обжарювання. 

Для начинки:

  • сир кисломолочний 200 г;
  • кріп 10 г;
  • сіль 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати сир з подрібненим кропом і сіллю.

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Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування. Розрізати коржики (лаваш) на смужки, викласти начинку, завернути у трикутники.

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Лаваш з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати яйця зі сметаною і сіллю, обмакнути трикутники.

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Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці, обсмажити трикутники до золотистості. 

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