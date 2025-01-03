Новий сніданок "Не млинці" за 5 хв — всього два інгредієнти

Домашні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати рідних незвичайним сніданком? Приготуйте новий варіант "Не млинці" всього за 5 хвилин! Вам знадобляться яйця та сир, а результат вийде просто фантастичним.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

коржики тортилья 2 шт.;

яйце 1 шт.;

сметана 1 ст. л.;

сіль 0,5 ч. л.;

олія 50 мл для обжарювання.

Для начинки:

сир кисломолочний 200 г;

кріп 10 г;

сіль 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати сир з подрібненим кропом і сіллю.

Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування. Розрізати коржики (лаваш) на смужки, викласти начинку, завернути у трикутники.

Лаваш з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати яйця зі сметаною і сіллю, обмакнути трикутники.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці, обсмажити трикутники до золотистості.

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