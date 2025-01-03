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Новый завтрак "не блины" за 5 мин — понадобятся яйца и сыр

3 января 2025 06:06
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Новый завтрак "Не блины" за 5 мин — всего два ингредиента
Домашние блины. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить родных необычным завтраком ? Приготовьте новый вариант "Не блины" всего за 5 минут! Вам понадобятся яйца и творог, а результат получится просто фантастическим.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • коржи тортилья 2 шт.;
  • яйцо 1 шт.;
  • сметана 1 ст. л.;
  • соль 0,5 ч. л.;
  • масло 50 мл для обжарки.

Для начинки:

  • творог кисломолочный 200 г;
  • укроп 10 г;
  • соль 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Смешать творог с измельченным укропом и солью.

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Сыр и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление. Разрезать коржи (лаваш) на полоски, выложить начинку, завернуть в треугольники.

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Лаваш с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать яйца со сметаной и солью, обмакнуть треугольники.

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Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить треугольники до золотистости.

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