Новый завтрак "Не блины" за 5 мин — всего два ингредиента

Домашние блины. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить родных необычным завтраком ? Приготовьте новый вариант "Не блины" всего за 5 минут! Вам понадобятся яйца и творог, а результат получится просто фантастическим.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

коржи тортилья 2 шт.;

яйцо 1 шт.;

сметана 1 ст. л.;

соль 0,5 ч. л.;

масло 50 мл для обжарки.

Для начинки:

творог кисломолочный 200 г;

укроп 10 г;

соль 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Смешать творог с измельченным укропом и солью.

Сыр и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление. Разрезать коржи (лаваш) на полоски, выложить начинку, завернуть в треугольники.

Лаваш с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать яйца со сметаной и солью, обмакнуть треугольники.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить треугольники до золотистости.

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