Новый завтрак "Не блины" за 5 мин — всего два ингредиента

Новый завтрак "не блины" за 5 мин — понадобятся яйца и сыр
Хотите удивить родных необычным завтраком ? Приготовьте новый вариант "Не блины" всего за 5 минут! Вам понадобятся яйца и творог, а результат получится просто фантастическим.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- коржи тортилья 2 шт.;
- яйцо 1 шт.;
- сметана 1 ст. л.;
- соль 0,5 ч. л.;
- масло 50 мл для обжарки.
Для начинки:
- творог кисломолочный 200 г;
- укроп 10 г;
- соль 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Смешать творог с измельченным укропом и солью.
Приготовление. Разрезать коржи (лаваш) на полоски, выложить начинку, завернуть в треугольники.
В миске смешать яйца со сметаной и солью, обмакнуть треугольники.
Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить треугольники до золотистости.
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