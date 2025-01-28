Новинка 2025 — вітамінний салат з буряком та ароматною заправкою

Вітамінний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей вітамінний салат із буряком ідеально поєднує простоту, користь та насичений смак. Завдяки ароматній заправці він стане улюбленою стравою для кожного, хто дбає про своє здоров’я у 2025 році.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

квасоля — 350 г;

пекінська капуста — 150 г;

петрушка — кілька гілочок.

Інгредієнти для заправки:

нерафінована олія — 3 ст.л.;

сік лимона — 3 ст.л.;

часник — 2 зубчики;

чорний мелений перець — дрібка;

гірчиця середньої гостроти — 1/2 ч.л.;

сіль — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

Натерти на великій тертці очищений варений буряк. Додати до буряка квасолю. Дрібно нашинкувати пекінську капусту та петрушку, додати до салату.

Для заправки змішати олію із соком лимона. Додати до суміші пропущений через прес часник, чорний мелений перець, гірчицю та сіль.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати компоненти заправки та додати її до салату. Салат готовий! Це смачний і корисний вітамінний салат, який ідеально підходить як для щоденного вживання, так і для святкового столу.

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