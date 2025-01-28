Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Новинка 2025 — вітамінний салат з буряком та ароматною заправкою arrow

Новинка 2025 — вітамінний салат з буряком та ароматною заправкою

28 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Новинка 2025 — вітамінний салат з буряком та ароматною заправкою
Вітамінний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей вітамінний салат із буряком ідеально поєднує простоту, користь та насичений смак. Завдяки ароматній заправці він стане улюбленою стравою для кожного, хто дбає про своє здоров’я у 2025 році. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • буряк — 1 шт.;
  • квасоля — 350 г;
  • пекінська капуста — 150 г;
  • петрушка — кілька гілочок.

Інгредієнти для заправки:

  • нерафінована олія — 3 ст.л.;
  • сік лимона — 3 ст.л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • чорний мелений перець — дрібка;
  • гірчиця середньої гостроти — 1/2 ч.л.;
  • сіль — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

Натерти на великій тертці очищений варений буряк. Додати до буряка квасолю. Дрібно нашинкувати пекінську капусту та петрушку, додати до салату.

Для заправки змішати олію із соком лимона. Додати до суміші пропущений через прес часник, чорний мелений перець, гірчицю та сіль.

рецепт корисного салата з буряками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати компоненти заправки та додати її до салату. Салат готовий! Це смачний і корисний вітамінний салат, який ідеально підходить як для щоденного вживання, так і для святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

здоров'я вітаміни салат рецепти буряк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:40 Чи повернуться чоловіки з-за кордону — думка експерта

12:33 В ЦПД пояснили, чим небезпечний китайський чат-бот DeepSeek

12:32 Не лише зарплата — з яких доходів треба платити військовий збір

12:25 Закупівля чиновниками неякісної солі у Києві — нові деталі справи

12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:20 Повістка за пропискою — що робити, якщо живеш в іншому місті

12:15 Коли потрібна згода чоловіка чи жінки на купівлю квартири

12:10 У Львові відкрили перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО

11:56 ПриватБанк попередив про нову функцію — що змінилось

11:52 ФОПи можуть дарма сплатити пеню — що треба знати

12:40 Чи повернуться чоловіки з-за кордону — думка експерта

12:33 В ЦПД пояснили, чим небезпечний китайський чат-бот DeepSeek

12:32 Не лише зарплата — з яких доходів треба платити військовий збір

12:25 Закупівля чиновниками неякісної солі у Києві — нові деталі справи

12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:20 Повістка за пропискою — що робити, якщо живеш в іншому місті

12:15 Коли потрібна згода чоловіка чи жінки на купівлю квартири

12:10 У Львові відкрили перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО

11:56 ПриватБанк попередив про нову функцію — що змінилось

11:52 ФОПи можуть дарма сплатити пеню — що треба знати

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати