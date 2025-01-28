Новинка 2025 — витаминный салат со свеклой и ароматной заправкой

Витаминный салат с витаминами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот витаминный салат со свеклой идеально сочетает простоту, пользу и насыщенный вкус. Благодаря ароматной заправке он станет любимым блюдом для каждого, кто заботится о своем здоровье в 2025 году.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла — 1 шт.

фасоль — 350 г;

пекинская капуста — 150 г;

петрушка — несколько веточек;

Ингредиенты для заправки:

нерафинированное масло — 3 ст.л.;

сок лимона — 3 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

черный молотый перец — щепотка;

горчица средней остроты — 1/2 ч.л.;

соль — 1/2 ч.л.

Способ приготовления

Натереть на крупной терке очищенную вареную свеклу. Добавить к свекле фасоль. Мелко нашинковать пекинскую капусту и петрушку, добавить к салату.

Для заправки смешать растительное масло с соком лимона. Добавить к смеси пропущенный через пресс чеснок, черный молотый перец, горчицу и соль.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать компоненты заправки и добавить ее к салату. Салат готов! Это вкусный и полезный витаминный салат, который идеально подходит как для ежедневного употребления, так и для праздничного стола.

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