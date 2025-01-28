Новинка 2025 — витаминный салат со свеклой и ароматной заправкой
Этот витаминный салат со свеклой идеально сочетает простоту, пользу и насыщенный вкус. Благодаря ароматной заправке он станет любимым блюдом для каждого, кто заботится о своем здоровье в 2025 году.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт.
- фасоль — 350 г;
- пекинская капуста — 150 г;
- петрушка — несколько веточек;
Ингредиенты для заправки:
- нерафинированное масло — 3 ст.л.;
- сок лимона — 3 ст.л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- черный молотый перец — щепотка;
- горчица средней остроты — 1/2 ч.л.;
- соль — 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Натереть на крупной терке очищенную вареную свеклу. Добавить к свекле фасоль. Мелко нашинковать пекинскую капусту и петрушку, добавить к салату.
Для заправки смешать растительное масло с соком лимона. Добавить к смеси пропущенный через пресс чеснок, черный молотый перец, горчицу и соль.
Тщательно перемешать компоненты заправки и добавить ее к салату. Салат готов! Это вкусный и полезный витаминный салат, который идеально подходит как для ежедневного употребления, так и для праздничного стола.
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