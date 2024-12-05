Новорічний салат Два кума — простий рецепт з двома інгредієнтами, який здивує всіх

Новорічний салат "Два кума" — всього 2 головних інгредієнти
Шукаєте ідею для святкового столу, яка вразить гостей простотою та смаком? Страва "Два кума" стане справжньою родзинкою вашого Нового року! Лише два основних інгредієнти — і у вас готовий кулінарний шедевр.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 500 г;
- шинка — 150 г;
- кріп — 5 гілочок;
- майонез — 4 ст.л.;
- сіль — ⅓ ч.л.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування
Шинкуємо дрібно капусту, нарізаємо невеликим кубиком або брусочками шинку.
Шинкуємо дрібно кріп і додаємо в салатник до пекінської капусти та шинки. Солимо салат, посипаємо чорним перцем і заправляємо майонезом, ретельно перемішати.
В результаті виходить швидкий та простий салат з пекінської капусти та шинки. Він добре підходить як закуска на новорічний стіл.
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