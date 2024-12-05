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Новорічний салат "Два кума" — всього 2 головних інгредієнти

5 грудня 2024 13:38
Марина Євтягіна - Редактор
Новорічний салат Два кума — простий рецепт з двома інгредієнтами, який здивує всіх
Новорічний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте ідею для святкового столу, яка вразить гостей простотою та смаком? Страва "Два кума" стане справжньою родзинкою вашого Нового року! Лише два основних інгредієнти — і у вас готовий кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • пекінська капуста — 500 г;
  • шинка — 150 г;
  • кріп — 5 гілочок;
  • майонез — 4 ст.л.;
  • сіль — ⅓ ч.л.;
  • перець чорний мелений — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

Шинкуємо дрібно капусту, нарізаємо невеликим кубиком або брусочками шинку.

салат з пекінською капустою на новий рік
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Шинкуємо дрібно кріп і додаємо в салатник до пекінської капусти та шинки. Солимо салат, посипаємо чорним перцем і заправляємо майонезом, ретельно перемішати.

салат з шинкою на новий рік 2025 рецепт
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

В результаті виходить швидкий та простий салат з пекінської капусти та шинки. Він добре підходить як закуска на новорічний стіл.

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