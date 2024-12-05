Новорічний салат Два кума — простий рецепт з двома інгредієнтами, який здивує всіх

Новорічний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для святкового столу, яка вразить гостей простотою та смаком? Страва "Два кума" стане справжньою родзинкою вашого Нового року! Лише два основних інгредієнти — і у вас готовий кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 500 г;

шинка — 150 г;

кріп — 5 гілочок;

майонез — 4 ст.л.;

сіль — ⅓ ч.л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

Шинкуємо дрібно капусту, нарізаємо невеликим кубиком або брусочками шинку.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Шинкуємо дрібно кріп і додаємо в салатник до пекінської капусти та шинки. Солимо салат, посипаємо чорним перцем і заправляємо майонезом, ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

В результаті виходить швидкий та простий салат з пекінської капусти та шинки. Він добре підходить як закуска на новорічний стіл.

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