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Новогодний салат "Два кума" — всего 2 главных ингредиента

5 декабря 2024 13:38
Марина Евтягина - Редактор
Новогодний салат Два кума – простой рецепт с двумя ингредиентами, который удивит всех
Новогодний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете идею для праздничного стола, которая поразит гостей простотой и вкусом? Блюдо "Два кума" станет настоящей изюминкой вашего Нового года! Только два основных ингредиента — и у вас готов кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 500 г;
  • ветчина — 150 г;
  • укроп — 5 веточек;
  • майонез — 4 ст.л.;
  • соль — ⅓ ч.л.;
  • перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Способ приготовления

Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшим кубиком или брусочками ветчину.

салат с пекинской капустой на новый год
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Шинкуем мелко укроп и добавляем в салатник к пекинской капусте и ветчине. Солим салат, посыпаем черным перцем и заправляем майонезом, тщательно перемешать.

салат с ветчиной на новый год 2025 рецепт
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получается быстрый и простой салат из пекинской капусты и ветчины. Он хорошо подходит как закуска на новогодний стол.

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ветчина салат рецепты закуска пекинская капуста Новый год 2025

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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