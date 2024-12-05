Новогодний салат Два кума – простой рецепт с двумя ингредиентами, который удивит всех

Новогодний салат "Два кума" — всего 2 главных ингредиента
Ищете идею для праздничного стола, которая поразит гостей простотой и вкусом? Блюдо "Два кума" станет настоящей изюминкой вашего Нового года! Только два основных ингредиента — и у вас готов кулинарный шедевр.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 500 г;
- ветчина — 150 г;
- укроп — 5 веточек;
- майонез — 4 ст.л.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.
Способ приготовления
Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшим кубиком или брусочками ветчину.
Шинкуем мелко укроп и добавляем в салатник к пекинской капусте и ветчине. Солим салат, посыпаем черным перцем и заправляем майонезом, тщательно перемешать.
В результате получается быстрый и простой салат из пекинской капусты и ветчины. Он хорошо подходит как закуска на новогодний стол.
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