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Новорічний салат із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік

19 листопада 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Новорічний салат з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік
Новорічний салат. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз
Марина Євтягіна - Редактор

Бажаєте здивувати гостей на Новий рік 2025? Салат "Змійка" стане не лише смачним доповненням святкового меню, а й його головною прикрасою! Крабові палички, сир та виноград — оригінальна комбінація, яка підкреслить тематику року Змії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моя домашня кулінарія Наталія Назаренко.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички 250 г;
  • яйця варені 5 шт.;
  • твердий сир 100 г;
  • сир плавлений 2 шт.;
  • майонез за смаком;
  • виноград 350 г;
  • маслини для прикраси.

Спосіб приготування

Крабові палички дрібно нарізати чи натерти на тертці.

новорічний салат на 2025 рік
Яйця та крабові палички. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Варені яйця поділити на білки та жовтки. Білки натерти на дрібній тертці, жовтки розім'яти вилкою. Твердий сир та плавлений сир натерти на тертці. Все перемішати.

смачний новорічний салат на 2025 рік
Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

На плоскій страві викладіть салат у формі змії. Покрийте поверхню салату, укладаючи половинки винограду внахлест, як луску. З маслин викладіть очі та язик змії (можна зробити з тонкої смужки червоного перцю).

новорічний салат на Новий рік 2025
Прикраси салату. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Поставте салат у холодильник на 1-2 години для просочення, після чого подавайте на святковий стіл. Для святкового вигляду прикрасьте "змію" зеленню і додатковими виноградинами навколо. Такий салат стане центральною окрасою новорічного столу.

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші.

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025 року.

салат крабові палички Новий рік 2025 2025 рік Зелена Дерев'яна Змія

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