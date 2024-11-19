Новорічний салат з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік

Новорічний салат. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Бажаєте здивувати гостей на Новий рік 2025? Салат "Змійка" стане не лише смачним доповненням святкового меню, а й його головною прикрасою! Крабові палички, сир та виноград — оригінальна комбінація, яка підкреслить тематику року Змії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моя домашня кулінарія Наталія Назаренко.

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Вам знадобиться:

крабові палички 250 г;

яйця варені 5 шт.;

твердий сир 100 г;

сир плавлений 2 шт.;

майонез за смаком;

виноград 350 г;

маслини для прикраси.

Спосіб приготування

Крабові палички дрібно нарізати чи натерти на тертці.

Яйця та крабові палички. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Варені яйця поділити на білки та жовтки. Білки натерти на дрібній тертці, жовтки розім'яти вилкою. Твердий сир та плавлений сир натерти на тертці. Все перемішати.

Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

На плоскій страві викладіть салат у формі змії. Покрийте поверхню салату, укладаючи половинки винограду внахлест, як луску. З маслин викладіть очі та язик змії (можна зробити з тонкої смужки червоного перцю).

Прикраси салату. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Поставте салат у холодильник на 1-2 години для просочення, після чого подавайте на святковий стіл. Для святкового вигляду прикрасьте "змію" зеленню і додатковими виноградинами навколо. Такий салат стане центральною окрасою новорічного столу.

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