Новогодний салат с крабовыми палочками "Змейка" на 2025

Новогодний салат. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Хотите удивить гостей на Новый год 2025? Салат "Змейка" станет не только вкусным дополнением праздничного меню, но и его главным украшением! Крабовые палочки, сыр и виноград — оригинальная комбинация, которая подчеркнет тематику года Змеи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моя домашняя кулинария Наталія Назаренко.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 250 г;

яйца вареные 5 шт.;

сыр твердый 100 г;

сыр плавленый 2 шт.;

майонез по вкусу ;

виноград 350 г;

маслины для украшения.

Способ приготовления

Крабовые палочки мелко нарезать или натереть на терке.

Яйца и крабовые палочки. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Вареные яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на мелкой терке, желтки размять вилкой. Твердый сыр и плавленый сыр натереть на терке. Все перемешать.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

На плоском блюде выложите салат в форме змеи. Покройте поверхность салата, укладывая половинки виноградин внахлест, как чешую. Из маслин выложите глаза и язык змеи (можно сделать из тонкой полоски красного перца).

Украшение салата. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки, після чего подавайте на праздничный стол. Для более праздничного вида украсьте "змею" зеленью и дополнительными виноградинами вокруг. Такой салат станет центральным украшением новогоднего стола.

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