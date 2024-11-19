Новогодний салат с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год
Хотите удивить гостей на Новый год 2025? Салат "Змейка" станет не только вкусным дополнением праздничного меню, но и его главным украшением! Крабовые палочки, сыр и виноград — оригинальная комбинация, которая подчеркнет тематику года Змеи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Моя домашняя кулинария Наталія Назаренко.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 250 г;
- яйца вареные 5 шт.;
- сыр твердый 100 г;
- сыр плавленый 2 шт.;
- майонез по вкусу ;
- виноград 350 г;
- маслины для украшения.
Способ приготовления
Крабовые палочки мелко нарезать или натереть на терке.
Вареные яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на мелкой терке, желтки размять вилкой. Твердый сыр и плавленый сыр натереть на терке. Все перемешать.
На плоском блюде выложите салат в форме змеи. Покройте поверхность салата, укладывая половинки виноградин внахлест, как чешую. Из маслин выложите глаза и язык змеи (можно сделать из тонкой полоски красного перца).
Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки, після чего подавайте на праздничный стол. Для более праздничного вида украсьте "змею" зеленью и дополнительными виноградинами вокруг. Такой салат станет центральным украшением новогоднего стола.
Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.
Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!