Новорічний салат у формі ялинки — оригінальна прикраса святкового столу 2025

Новорічний салат. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Здивуйте гостей яскравою подачею новорічного салату. Оригінальна форма ялинки зробить ваш святковий стіл незабутнім, а смак страви порадує кожного. Дізнайтеся, як створити справжній кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна Експедиція.

Читайте також:

Вам знадобиться:

500 г курячого філе;

400 г грибів;

2 яйця;

2-3 цибулі;

100 г сиру;

4-5 ст.л. майонезу;

сіль, перець за смаком.

Для декора:

кріп;

гранат;

кукурудза.

Спосіб приготування

Відварити куряче філе до готовності. Остудити та нарізати дрібними кубиками. Нарізати гриби маленькими шматочками та обсмажити їх до випаровування рідини. Остудити.

Смажены гриби. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Цибулю подрібнити, обсмажити до золотистого кольору. Відварити яйця, остудити та натерти на тертці. Сир натерти на середній тертці.

Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

У великій мисці з'єднати куряче філе, гриби, цибулю, яйця та сир. Додати майонез, посолити та поперчити за смаком. Ретельно перемішати масу.

Приготування салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Надягти кулінарні рукавички та викласти масу на плоске блюдо. Сформувати високу форму ялинки, нагадуючи конус. Основу можна зробити трохи ширшою для стійкості.

Декор для салату. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Рівномірно посипати всю поверхню "ялинки" подрібненим кропом, щоб надати їй вигляду зеленої хвої. Прикрасити зернами граната та кукурудзою, імітуючи ялинкові іграшки. Верхівку можна прикрасити "зіркою" з моркви або червоного перцю. Перед подачею охолодити салат у холодильнику 1–2 години для кращого смаку та стійкості.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.