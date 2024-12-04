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Новорічний салат у формі ялинки — хіт на свята 2025

4 грудня 2024 20:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новорічний салат у формі ялинки — оригінальна прикраса святкового столу 2025
Новорічний салат. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Здивуйте гостей яскравою подачею новорічного салату. Оригінальна форма ялинки зробить ваш святковий стіл незабутнім, а смак страви порадує кожного. Дізнайтеся, як створити справжній кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна Експедиція.

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Вам знадобиться: 

  • 500 г курячого філе;
  • 400 г грибів;
  • 2 яйця;
  • 2-3 цибулі;
  • 100 г сиру;
  • 4-5 ст.л. майонезу;
  • сіль, перець за смаком.

Для декора:

  • кріп;
  • гранат;
  • кукурудза.

Спосіб приготування

Відварити куряче філе до готовності. Остудити та нарізати дрібними кубиками. Нарізати гриби маленькими шматочками та обсмажити їх до випаровування рідини. Остудити.

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Смажены гриби. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Цибулю подрібнити, обсмажити до золотистого кольору. Відварити яйця, остудити та натерти на тертці. Сир натерти на середній тертці.

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Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

У великій мисці з'єднати куряче філе, гриби, цибулю, яйця та сир. Додати майонез, посолити та поперчити за смаком. Ретельно перемішати масу.

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Приготування салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Надягти кулінарні рукавички та викласти масу на плоске блюдо. Сформувати високу форму ялинки, нагадуючи конус. Основу можна зробити трохи ширшою для стійкості.

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Декор для салату. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Рівномірно посипати всю поверхню "ялинки" подрібненим кропом, щоб надати їй вигляду зеленої хвої. Прикрасити зернами граната та кукурудзою, імітуючи ялинкові іграшки. Верхівку можна прикрасити "зіркою" з моркви або червоного перцю. Перед подачею охолодити салат у холодильнику 1–2 години для кращого смаку та стійкості.

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