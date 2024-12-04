Новорічний салат у формі ялинки — оригінальна прикраса святкового столу 2025

Новорічний салат у формі ялинки — хіт на свята 2025
Здивуйте гостей яскравою подачею новорічного салату. Оригінальна форма ялинки зробить ваш святковий стіл незабутнім, а смак страви порадує кожного. Дізнайтеся, як створити справжній кулінарний шедевр.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна Експедиція.
Вам знадобиться:
- 500 г курячого філе;
- 400 г грибів;
- 2 яйця;
- 2-3 цибулі;
- 100 г сиру;
- 4-5 ст.л. майонезу;
- сіль, перець за смаком.
Для декора:
- кріп;
- гранат;
- кукурудза.
Спосіб приготування
Відварити куряче філе до готовності. Остудити та нарізати дрібними кубиками. Нарізати гриби маленькими шматочками та обсмажити їх до випаровування рідини. Остудити.
Цибулю подрібнити, обсмажити до золотистого кольору. Відварити яйця, остудити та натерти на тертці. Сир натерти на середній тертці.
У великій мисці з'єднати куряче філе, гриби, цибулю, яйця та сир. Додати майонез, посолити та поперчити за смаком. Ретельно перемішати масу.
Надягти кулінарні рукавички та викласти масу на плоске блюдо. Сформувати високу форму ялинки, нагадуючи конус. Основу можна зробити трохи ширшою для стійкості.
Рівномірно посипати всю поверхню "ялинки" подрібненим кропом, щоб надати їй вигляду зеленої хвої. Прикрасити зернами граната та кукурудзою, імітуючи ялинкові іграшки. Верхівку можна прикрасити "зіркою" з моркви або червоного перцю. Перед подачею охолодити салат у холодильнику 1–2 години для кращого смаку та стійкості.
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