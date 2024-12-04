Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Новогодний салат в форме елки — хит на праздники 2025 arrow

Новогодний салат в форме елки — хит на праздники 2025

4 декабря 2024 20:05
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Новогодний салат в форме елки — оригинальное украшение праздничного стола 2025
Новогодний салат. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Удивите гостей яркой подачей новогоднего салата. Оригинальная форма елки сделает ваш праздничный стол незабываемым, а вкус блюда обрадует каждого. Узнайте, как создать настоящий кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарная Экспедиция.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 500 г куриного филе;
  • 400 г грибов;
  • 2 яйца;
  • 2-3 лука;
  • 100 г творога;
  • 4-5 ст.л. майонеза;
  • соль, перец по вкусу.

Для декора:

  • укроп;
  • гранат;
  • кукуруза.

Способ приготовления

Отварить куриное филе до готовности. Остудить и порезать маленькими кубиками. Нарезать грибы маленькими кусочками и обжарить до испарения жидкости. Остудить.

как интересно украсить салат на новый год 2025
Жареные грибы. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Лук измельчить, обжарить до золотистого цвета. Отварить яйца, остудить и натереть на терке. Сыр натереть на средней терке.

как украсить салат на новый год 2025
Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

В большой миске соединить куриное филе, грибы, лук, яйца и творог. Добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать массу.

как интересно и просто украсить салат на новый год 2025
Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Надеть кулинарные перчатки и выложить массу на плоское блюдо. Сформировать высокую форму елки, напоминая конус. Основание можно сделать немного более широким для устойчивости.

рецепт новогоднего салата на 2025 год
Декор для салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Равномерно посыпать всю поверхность "елки" измельченным укропом, чтобы придать ей вид зеленой хвои. Украсить зернами граната и кукурузой, имитируя елочные игрушки. Верхушку можно украсить "звездой" из моркови или красного перца. Перед подачей охладить салат в холодильнике 1-2 часа для лучшего вкуса и стойкости.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

рецепты новогодняя елка салат закуска Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:27 Осадки и не только — синоптики дали прогноз погоды на завтра

20:14 В центре Нью-Йорка застрелили известного бизнесмена

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

20:05 Цены на овощи выросли до рекордного уровня — какие и почему

20:00 Родственников военных могут направлять на ВВК – почему это делают

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:57 Зеленский встретился с генсеком Совета ЕС Берсе — о чем говорили

19:47 Каладзе из-за протестов в Грузии сделал украинофобское заявление

19:41 Без осадков, но с морозами — какой завтра будет погода в Киеве

19:17 Шовковский похвалил игроков за потерю очков против Александрии

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

20:27 Осадки и не только — синоптики дали прогноз погоды на завтра

20:14 В центре Нью-Йорка застрелили известного бизнесмена

20:05 Цены на овощи выросли до рекордного уровня — какие и почему

20:00 Родственников военных могут направлять на ВВК – почему это делают

19:57 Зеленский встретился с генсеком Совета ЕС Берсе — о чем говорили

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:47 Каладзе из-за протестов в Грузии сделал украинофобское заявление

19:41 Без осадков, но с морозами — какой завтра будет погода в Киеве

19:17 Шовковский похвалил игроков за потерю очков против Александрии

19:09 Садовый почтил память убитого россиянами мэра Днепрорудного

19:04 Отключение света в Одессе — графики на четверг 5 декабря

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК