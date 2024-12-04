Новогодний салат в форме елки — оригинальное украшение праздничного стола 2025

Новогодний салат. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Удивите гостей яркой подачей новогоднего салата. Оригинальная форма елки сделает ваш праздничный стол незабываемым, а вкус блюда обрадует каждого. Узнайте, как создать настоящий кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарная Экспедиция.

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Вам понадобится:

500 г куриного филе;

400 г грибов;

2 яйца;

2-3 лука;

100 г творога;

4-5 ст.л. майонеза;

соль, перец по вкусу.

Для декора:

укроп;

гранат;

кукуруза.

Способ приготовления

Отварить куриное филе до готовности. Остудить и порезать маленькими кубиками. Нарезать грибы маленькими кусочками и обжарить до испарения жидкости. Остудить.

Жареные грибы. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Лук измельчить, обжарить до золотистого цвета. Отварить яйца, остудить и натереть на терке. Сыр натереть на средней терке.

Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

В большой миске соединить куриное филе, грибы, лук, яйца и творог. Добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать массу.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Надеть кулинарные перчатки и выложить массу на плоское блюдо. Сформировать высокую форму елки, напоминая конус. Основание можно сделать немного более широким для устойчивости.

Декор для салата. Фото: Скриншот YouTube @ekspediciakulinarna

Равномерно посыпать всю поверхность "елки" измельченным укропом, чтобы придать ей вид зеленой хвои. Украсить зернами граната и кукурузой, имитируя елочные игрушки. Верхушку можно украсить "звездой" из моркови или красного перца. Перед подачей охладить салат в холодильнике 1-2 часа для лучшего вкуса и стойкости.

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