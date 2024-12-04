Новогодний салат в форме елки — оригинальное украшение праздничного стола 2025

Новогодний салат в форме елки — хит на праздники 2025
Удивите гостей яркой подачей новогоднего салата. Оригинальная форма елки сделает ваш праздничный стол незабываемым, а вкус блюда обрадует каждого. Узнайте, как создать настоящий кулинарный шедевр.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарная Экспедиция.
Вам понадобится:
- 500 г куриного филе;
- 400 г грибов;
- 2 яйца;
- 2-3 лука;
- 100 г творога;
- 4-5 ст.л. майонеза;
- соль, перец по вкусу.
Для декора:
- укроп;
- гранат;
- кукуруза.
Способ приготовления
Отварить куриное филе до готовности. Остудить и порезать маленькими кубиками. Нарезать грибы маленькими кусочками и обжарить до испарения жидкости. Остудить.
Лук измельчить, обжарить до золотистого цвета. Отварить яйца, остудить и натереть на терке. Сыр натереть на средней терке.
В большой миске соединить куриное филе, грибы, лук, яйца и творог. Добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать массу.
Надеть кулинарные перчатки и выложить массу на плоское блюдо. Сформировать высокую форму елки, напоминая конус. Основание можно сделать немного более широким для устойчивости.
Равномерно посыпать всю поверхность "елки" измельченным укропом, чтобы придать ей вид зеленой хвои. Украсить зернами граната и кукурузой, имитируя елочные игрушки. Верхушку можно украсить "звездой" из моркови или красного перца. Перед подачей охладить салат в холодильнике 1-2 часа для лучшего вкуса и стойкости.
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