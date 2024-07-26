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Знадобиться всього три інгредієнти — смачний картопляний пиріг

26 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Картопляний пиріг з шинкою та сиром на сніданок — покроковий рецепт приготування
Картопляний пиріг. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо шукаєте для себе варіанти приготування картопляних страв, то у цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати смачний пиріг. Така страва не потребує зайвих інгредієнтів і готується легко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • картопля 700 г;
  • шинка або варена ковбаса 100 г;
  • твердий сир (моцарела, сулугуні) 100 г;
  • сіль, перець за смаком;
  • панірувальний сухар або кукурудзяні пластівці. 

Спосіб приготування 

Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо і кладемо варити. Коли буде готова, зливаємо воду, солимо, перчимо і толочимо у пюре. Ділимо на дві частини.

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Шматочки шинки. Фото: YouTube @panfartuh

Деко застеляємо пергаментом. Посипаємо панірувальними сухарями або кукурудзяними пластівцями.

приготування картопляноо пирога рецепт
Пюре в тарілці. Фото: YouTube @panfartuh

Беремо першу половину пюре, робимо кулю і формуємо з неї корж, товщиною близько сантиметра.

картопляний пиріг з шинкою та сиром рецепт
Приготування картопляного пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Нарізаємо кілька шматків шинки, балика чи ковбаси і кладемо на корж. Кладемо також сир. Можна крупно натерти або нарізати на такі шматки, як м'ясо.

рецепт картопляного пирога з шинкою та сиром на сніданок
Приготування картопляного пирога. Фото: YouTube @panfartuh

З другої частини картоплі робимо такий самий корж і накриваємо так, як показано на відео. Посипаємо тертим сиром і кладемо у духовку на 15-20 хвилин при 180 ºС.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

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