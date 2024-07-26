Картопляний пиріг з шинкою та сиром на сніданок — покроковий рецепт приготування

Знадобиться всього три інгредієнти — смачний картопляний пиріг
Якщо шукаєте для себе варіанти приготування картопляних страв, то у цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати смачний пиріг. Така страва не потребує зайвих інгредієнтів і готується легко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 700 г;
- шинка або варена ковбаса 100 г;
- твердий сир (моцарела, сулугуні) 100 г;
- сіль, перець за смаком;
- панірувальний сухар або кукурудзяні пластівці.
Спосіб приготування
Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо і кладемо варити. Коли буде готова, зливаємо воду, солимо, перчимо і толочимо у пюре. Ділимо на дві частини.
Деко застеляємо пергаментом. Посипаємо панірувальними сухарями або кукурудзяними пластівцями.
Беремо першу половину пюре, робимо кулю і формуємо з неї корж, товщиною близько сантиметра.
Нарізаємо кілька шматків шинки, балика чи ковбаси і кладемо на корж. Кладемо також сир. Можна крупно натерти або нарізати на такі шматки, як м'ясо.
З другої частини картоплі робимо такий самий корж і накриваємо так, як показано на відео. Посипаємо тертим сиром і кладемо у духовку на 15-20 хвилин при 180 ºС.
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