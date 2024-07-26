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Понадобится всего три ингредиента — вкусный картофельный пирог

26 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофельный пирог с ветчиной и сыром на завтрак – пошаговый рецепт приготовления
Картофельный пирог. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если ищете для себя варианты приготовления картофельных блюд, то в этом рецепте вы узнаете, как приготовить вкусный пирог. Такое блюдо не нуждается в лишних ингредиентах и готовится легко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель 700 г;
  • ветчина или вареная колбаса 100 г;
  • твердый творог (моцарелла, сулугуни) 100 г;
  • соль, перец по вкусу;
  • панировочный сухарь или кукурузные хлопья.

Способ приготовления

Картошку чистим, моем, нарезаем и кладем варить. Когда будет готова, сливаем воду, солим, перчим и толочим в пюре. Делим на две части.

ветчина для пирога с картофелем рецепт
Кусочки ветчины. Фото: YouTube @panfartuh

Противень застилаем пергаментом, посыпаем панировочными сухарями или кукурузными хлопьями.

приготовление картофельного пирога рецепт
Пюре в тарелку. Фото: YouTube @panfartuh

Берем первую половину пюре, делаем шар и формируем из него лепешку, толщиной около сантиметра.

картофельный пирог с ветчиной и сыром рецепт
Приготовление картофельного пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Нарезаем несколько кусков ветчины, балыка или колбасы и кладем на лепешку. Кладем также сыр. Можно крупно натереть или нарезать на такие куски, как мясо.

рецепт картофельного пирога с ветчиной и сыром на завтрак
Приготовление картофельного пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Из второй части картофеля делаем такой же лепешку и накрываем так, как показано на видео. Посыпаем тертым сыром и кладем в духовку на 15-20 минут при 180 ºС.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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