Картофельный пирог с ветчиной и сыром на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Понадобится всего три ингредиента — вкусный картофельный пирог
Если ищете для себя варианты приготовления картофельных блюд, то в этом рецепте вы узнаете, как приготовить вкусный пирог. Такое блюдо не нуждается в лишних ингредиентах и готовится легко.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 700 г;
- ветчина или вареная колбаса 100 г;
- твердый творог (моцарелла, сулугуни) 100 г;
- соль, перец по вкусу;
- панировочный сухарь или кукурузные хлопья.
Способ приготовления
Картошку чистим, моем, нарезаем и кладем варить. Когда будет готова, сливаем воду, солим, перчим и толочим в пюре. Делим на две части.
Противень застилаем пергаментом, посыпаем панировочными сухарями или кукурузными хлопьями.
Берем первую половину пюре, делаем шар и формируем из него лепешку, толщиной около сантиметра.
Нарезаем несколько кусков ветчины, балыка или колбасы и кладем на лепешку. Кладем также сыр. Можно крупно натереть или нарезать на такие куски, как мясо.
Из второй части картофеля делаем такой же лепешку и накрываем так, как показано на видео. Посыпаем тертым сыром и кладем в духовку на 15-20 минут при 180 ºС.
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