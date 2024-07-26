Картофельный пирог с ветчиной и сыром на завтрак – пошаговый рецепт приготовления

Картофельный пирог. Фото: YouTube @panfartuh

Если ищете для себя варианты приготовления картофельных блюд, то в этом рецепте вы узнаете, как приготовить вкусный пирог. Такое блюдо не нуждается в лишних ингредиентах и готовится легко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель 700 г;

ветчина или вареная колбаса 100 г;

твердый творог (моцарелла, сулугуни) 100 г;

соль, перец по вкусу;

панировочный сухарь или кукурузные хлопья.

Способ приготовления

Картошку чистим, моем, нарезаем и кладем варить. Когда будет готова, сливаем воду, солим, перчим и толочим в пюре. Делим на две части.

Кусочки ветчины. Фото: YouTube @panfartuh

Противень застилаем пергаментом, посыпаем панировочными сухарями или кукурузными хлопьями.

Пюре в тарелку. Фото: YouTube @panfartuh

Берем первую половину пюре, делаем шар и формируем из него лепешку, толщиной около сантиметра.

Приготовление картофельного пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Нарезаем несколько кусков ветчины, балыка или колбасы и кладем на лепешку. Кладем также сыр. Можно крупно натереть или нарезать на такие куски, как мясо.

Приготовление картофельного пирога. Фото: YouTube @panfartuh

Из второй части картофеля делаем такой же лепешку и накрываем так, как показано на видео. Посыпаем тертым сыром и кладем в духовку на 15-20 минут при 180 ºС.

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