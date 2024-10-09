Нутелла з яблук на зиму в банці — покроковий рецепт

Нутелла з яблук на зиму — смачна шоколадна паста в банці
Нутелла з яблук — це чудовий варіант домашньої шоколадної пасти, яка стане улюбленою солодкою заготовкою на зиму. Готується просто, а смакує неймовірно! Попробуйте цей унікальний рецепт та насолоджуйтеся натуральною солодкістю у кожній ложці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 1 кг яблук чищених від шкірки та насіння;
- 100 мл води;
- 2 ст.л. какао;
- 500 г цукру.
Спосіб приготування
Яблука почистити від шкірки та насіння. Порізати невеликими шматочками, перекласти в каструлю, залити воду, поставити на вогонь і пропарити 20 хвилин до м'якості.
Перебити яблука погружним блендером або перетерти через сито, додати какао і цукор, добре перемішати, можна ще раз перебити погружним блендером.
Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 25 хвилин, постійно помішуючи. Готову нутеллу розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.
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