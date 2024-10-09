Нутелла з яблук на зиму в банці — покроковий рецепт

Шоколадна паста. Фото: Freepik

Нутелла з яблук — це чудовий варіант домашньої шоколадної пасти, яка стане улюбленою солодкою заготовкою на зиму. Готується просто, а смакує неймовірно! Попробуйте цей унікальний рецепт та насолоджуйтеся натуральною солодкістю у кожній ложці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1 кг яблук чищених від шкірки та насіння;

100 мл води;

2 ст.л. какао;

500 г цукру.

Спосіб приготування

Яблука почистити від шкірки та насіння. Порізати невеликими шматочками, перекласти в каструлю, залити воду, поставити на вогонь і пропарити 20 хвилин до м'якості.

Варені яблука. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перебити яблука погружним блендером або перетерти через сито, додати какао і цукор, добре перемішати, можна ще раз перебити погружним блендером.

Ялука та какао. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 25 хвилин, постійно помішуючи. Готову нутеллу розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.

Заготовка на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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