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Нутелла з яблук на зиму — смачна шоколадна паста в банці

9 жовтня 2024 00:15
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Нутелла з яблук на зиму в банці — покроковий рецепт
Шоколадна паста. Фото: Freepik
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Нутелла з яблук — це чудовий варіант домашньої шоколадної пасти, яка стане улюбленою солодкою заготовкою на зиму. Готується просто, а смакує неймовірно! Попробуйте цей унікальний рецепт та насолоджуйтеся натуральною солодкістю у кожній ложці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг яблук чищених від шкірки та насіння;
  • 100 мл води;
  • 2 ст.л. какао;
  • 500 г цукру. 

Спосіб приготування 

Яблука почистити від шкірки та насіння. Порізати невеликими шматочками, перекласти в каструлю, залити воду, поставити на вогонь і пропарити 20 хвилин до м'якості. 

нутелла з яблук на зиму
Варені яблука. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перебити яблука погружним блендером або перетерти через сито, додати какао і цукор, добре перемішати, можна ще раз перебити погружним блендером. 

рецепт нутелли з яблук на зиму
Ялука та какао. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 25 хвилин, постійно помішуючи. Готову нутеллу розкласти в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.

простий рецепт нутелли з яблук на зиму
Заготовка на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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