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Нутелла из яблок на зиму — вкусная шоколадная паста в банке

9 октября 2024 00:15
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Нутелла из яблок на зиму в банке — пошаговый рецепт
Шоколадная паста. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Нутелла из яблок — это отличный вариант домашней шоколадной пасты, которая станет любимой сладкой заготовкой на зиму. Готовится просто, а на вкус невероятная! Попробуйте этот уникальный рецепт и наслаждайтесь натуральной сладостью в каждой ложке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

  • 1 кг яблок чистых от кожуры и семян;
  • 100 мл воды;
  • 2 ст.л. какао;
  • 500 г сахара.

Способ приготовления

Яблоки почистить от кожуры и семян. Нарезать небольшими кусочками, переложить в кастрюлю, залить воду, поставить на огонь и пропарить 20 минут до мягкости.

нутелла с яблоками на зиму
Вареные яблоки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Перебить яблоки погружным блендером или перетереть через сито, добавить какао и сахар, хорошо перемешать, можно снова перебить погружным блендером.

рецепт нутеллы из яблок на зиму
Ялука и какао. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Поставить на огонь, довести до кипения и варить 25 минут постоянно помешивая. Готовую нутеллу разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.

простой рецепт нутеллы из яблок на зиму
Заготовки на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

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