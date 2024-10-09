Нутелла из яблок на зиму в банке — пошаговый рецепт

Нутелла из яблок на зиму — вкусная шоколадная паста в банке
Нутелла из яблок — это отличный вариант домашней шоколадной пасты, которая станет любимой сладкой заготовкой на зиму. Готовится просто, а на вкус невероятная! Попробуйте этот уникальный рецепт и наслаждайтесь натуральной сладостью в каждой ложке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 1 кг яблок чистых от кожуры и семян;
- 100 мл воды;
- 2 ст.л. какао;
- 500 г сахара.
Способ приготовления
Яблоки почистить от кожуры и семян. Нарезать небольшими кусочками, переложить в кастрюлю, залить воду, поставить на огонь и пропарить 20 минут до мягкости.
Перебить яблоки погружным блендером или перетереть через сито, добавить какао и сахар, хорошо перемешать, можно снова перебить погружным блендером.
Поставить на огонь, довести до кипения и варить 25 минут постоянно помешивая. Готовую нутеллу разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.
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