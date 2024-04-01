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Нутриціологиня розповіла про "кавовий ген", який впливає на залежність від кави

1 квітня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Чому формується залежність від кави
Кава з молоком. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Всі продукти мають певний вплив на організм. Нещодавні дослідження показали, що є кавовий ген, завдяки якому відбувається метаболізм кофеїну. Наявність цього гена позначається на тому, наскільки швидко ваш організм переробляє каву.

Про це повідомила нутриціологиня Марія Вугман.

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"Недавні дослідження показали, що існує кавовий ген PDSS2, завдяки якому відбувається метаболізм кофеїну. Передбачається, що ген регулює виробництво білків, які розщеплюють кофеїн в організмі. Якщо у вас є цей ген, швидкість засвоєння кофеїну організмом буде меншою і у вас буде більше негативних симптомів після його вживання", — повідомила нутриціологиня.

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Горнятко кави. Фото: Freepik

Оскільки кава повільніше засвоюється і її тонізуюча дія тримається довше, ви схильні пити менше кави.

"Якщо ж у вас відсутній ген PDSS2, ви найбільше схильні до кавової залежності, тому що ви легше засвоюєте каву і її підбадьорливий ефект проходить швидше", — додала Марія Вугман.

Почуття занепокоєння від кави

Нутриціологиня додала, що після випитої кави може виникати почуття занепокоєння та нервозності. Кава у другій половині дня призводить до того, що вам важко увечері заснути та порушується нічний сон.

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Чашки з кавою. Фото: Freepik

Також можливе прискорене серцебиття або високий кров'яний тиск після вживання кави. Діарея чи печія після кави свідчить про те, що ваш організм повільно засвоює каву.

Раніше ми писали, чим корисно какао — чому це найкраща альтернатива каві та чаю.

Ще ми розповідали, що буде, якщо відмовитись від кави.

кава
лайфхаки
дослідження
нутриціолог
кава з молоком
кофеїн

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