Чому формується залежність від кави

Кава з молоком. Фото: Freepik

Всі продукти мають певний вплив на організм. Нещодавні дослідження показали, що є кавовий ген, завдяки якому відбувається метаболізм кофеїну. Наявність цього гена позначається на тому, наскільки швидко ваш організм переробляє каву.

Про це повідомила нутриціологиня Марія Вугман.

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"Недавні дослідження показали, що існує кавовий ген PDSS2, завдяки якому відбувається метаболізм кофеїну. Передбачається, що ген регулює виробництво білків, які розщеплюють кофеїн в організмі. Якщо у вас є цей ген, швидкість засвоєння кофеїну організмом буде меншою і у вас буде більше негативних симптомів після його вживання", — повідомила нутриціологиня.

Горнятко кави. Фото: Freepik

Оскільки кава повільніше засвоюється і її тонізуюча дія тримається довше, ви схильні пити менше кави.

"Якщо ж у вас відсутній ген PDSS2, ви найбільше схильні до кавової залежності, тому що ви легше засвоюєте каву і її підбадьорливий ефект проходить швидше", — додала Марія Вугман.

Почуття занепокоєння від кави

Нутриціологиня додала, що після випитої кави може виникати почуття занепокоєння та нервозності. Кава у другій половині дня призводить до того, що вам важко увечері заснути та порушується нічний сон.

Чашки з кавою. Фото: Freepik

Також можливе прискорене серцебиття або високий кров'яний тиск після вживання кави. Діарея чи печія після кави свідчить про те, що ваш організм повільно засвоює каву.

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