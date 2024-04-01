Чому формується залежність від кави

Нутриціологиня розповіла про "кавовий ген", який впливає на залежність від кави
Всі продукти мають певний вплив на організм. Нещодавні дослідження показали, що є кавовий ген, завдяки якому відбувається метаболізм кофеїну. Наявність цього гена позначається на тому, наскільки швидко ваш організм переробляє каву.
Про це повідомила нутриціологиня Марія Вугман.
"Недавні дослідження показали, що існує кавовий ген PDSS2, завдяки якому відбувається метаболізм кофеїну. Передбачається, що ген регулює виробництво білків, які розщеплюють кофеїн в організмі. Якщо у вас є цей ген, швидкість засвоєння кофеїну організмом буде меншою і у вас буде більше негативних симптомів після його вживання", — повідомила нутриціологиня.
Оскільки кава повільніше засвоюється і її тонізуюча дія тримається довше, ви схильні пити менше кави.
"Якщо ж у вас відсутній ген PDSS2, ви найбільше схильні до кавової залежності, тому що ви легше засвоюєте каву і її підбадьорливий ефект проходить швидше", — додала Марія Вугман.
Почуття занепокоєння від кави
Нутриціологиня додала, що після випитої кави може виникати почуття занепокоєння та нервозності. Кава у другій половині дня призводить до того, що вам важко увечері заснути та порушується нічний сон.
Також можливе прискорене серцебиття або високий кров'яний тиск після вживання кави. Діарея чи печія після кави свідчить про те, що ваш організм повільно засвоює каву.
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