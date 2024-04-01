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Нутрициолог рассказала про "кофейный ген", который влияет на зависимость от кофе

1 апреля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Почему формируется зависимость от кофе
Кофе с молоком. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Все продукты оказывают определенное влияние на организм. Недавние исследования показали, что существует кофейный ген, благодаря которому происходит метаболизм кофеина. Наличие этого гена сказывается на том, насколько быстро ваш организм перерабатывает кофе

Об этом сообщила нутрициолог Мария Вугман

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"Недавние исследования показали, что существует кофейный ген PDSS2, благодаря которому происходит метаболизм кофеина. Предполагается, что ген регулирует производство белков, которые расщепляют кофеин в организме. Если у вас есть этот ген, скорость усвоения кофеина организмом будет меньше и у вас будет больше негативных симптомов после его употребления", — сообщила нутрициолог. 

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Чашка кофе. Фото: Freepik

Поскольку кофе медленнее усваивается и его тонизирующее действие держится дольше, вы будете склонны пить меньшее количество кофе. 

"Если же у вас отсутствует ген PDSS2, вы больше всех подвержены кофейной зависимости, так как вы легче усваиваете кофе и его бодрящий эффект проходит быстрее", — добавила Мария Вугман. 

Чувство беспокойства от кофе 

Нутрициолог добавила, что после выпитого кофе может возникать чувство беспокойства и нервозности. Кофе во второй половине дня приводит к тому, что вам трудно вечером заснуть и нарушается ночной сон.

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Чашки с кофе. Фото: Freepik

Также возможно учащенное сердцебиение или высокое кровяное давление после употребления кофе. Диарея или изжога после кофе свидетельствует о том, что ваш организм медленно усваивает кофе.

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