Обліпиховий чай з імбиром, апельсином та медом на зиму — покроковий рецепт заготовки

Обліпиховий чай з імбиром, апельсином та медом — заготовка на зиму для здоровʼя
Обліпиховий чай з імбиром, апельсином та медом — це чудова заготовка для зимового періоду, яка не тільки зігріє, але й зміцнить імунітет. Спробуйте цей простий і корисний рецепт для здоров’я всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Реальне життя.
Спосіб приготування
Обліпиху потрібно помити, прибрати зайві гілочки та перебити за допомогою блендеру. На цьому етапі за бажанням можна додати кілька ложок цукру.
Обліпиху перетерти за допомогою сита, якщо ви хочете, щоб суміш була без кісточок.
Також подрібнити імбир та апельсин. Додати до обліпихи.
Цю суміш розкласти у форми для льоду. Потім вийняти та зберігати ці кубики в морозильній камері. Щоб приготувати чай, достатньо залити кубики окропом.
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