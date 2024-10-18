Обліпиховий чай з імбиром, апельсином та медом на зиму — покроковий рецепт заготовки

Обліпиховий чай. Фото: Freepik

Обліпиховий чай з імбиром, апельсином та медом — це чудова заготовка для зимового періоду, яка не тільки зігріє, але й зміцнить імунітет. Спробуйте цей простий і корисний рецепт для здоров’я всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Реальне життя.

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Спосіб приготування

Обліпиху потрібно помити, прибрати зайві гілочки та перебити за допомогою блендеру. На цьому етапі за бажанням можна додати кілька ложок цукру.

Обліпиха в блендері. Фото: скриншот YouTube @realualife

Обліпиху перетерти за допомогою сита, якщо ви хочете, щоб суміш була без кісточок.

Приготування заготовки. Фото: скриншот YouTube @realualife

Також подрібнити імбир та апельсин. Додати до обліпихи.

Приготування заготовок для чаю. Фото: скриншот YouTube @realualife

Цю суміш розкласти у форми для льоду. Потім вийняти та зберігати ці кубики в морозильній камері. Щоб приготувати чай, достатньо залити кубики окропом.

Обліпиховий чай. Фото: скриншот YouTube @realualife

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