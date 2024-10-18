Облепиховый чай с имбирем, апельсином и медом на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Облепиховый чай. Фото: Freepik

Облепиховый чай с имбирем, апельсином и медом — это отличная заготовка для зимнего периода, которая не только согреет, но и укрепит иммунитет. Попробуйте этот простой и полезный рецепт для здоровья всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Реальная жизнь.

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Способ приготовления

Облепиху нужно помыть, убрать лишние веточки и перебить с помощью блендера. На этом этапе по желанию можно добавить несколько ложек сахара.

Облепиха в блендере. Фото: скриншот YouTube @realualife

Облепиху перетереть с помощью сита, если вы хотите, чтобы смесь была без косточек.

Приготовление заготовки. Фото: скриншот YouTube @realualife

Также измельчить имбирь и апельсин. Добавить к облепихе.

Приготовление заготовок для чая. Фото: скриншот YouTube @realualife

Эту смесь разложить в формы для льда. Затем извлеките и храните эти кубики в морозильной камере. Чтобы приготовить чай, достаточно залить кубики кипятком.

Облепиховый чай. Фото: скриншот YouTube @realualife

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