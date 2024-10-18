Облепиховый чай с имбирем, апельсином и медом на зиму – пошаговый рецепт заготовки

Облепиховый чай с имбирем, апельсином и медом — заготовка на зиму для здоровья
Облепиховый чай с имбирем, апельсином и медом — это отличная заготовка для зимнего периода, которая не только согреет, но и укрепит иммунитет. Попробуйте этот простой и полезный рецепт для здоровья всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Реальная жизнь.
Способ приготовления
Облепиху нужно помыть, убрать лишние веточки и перебить с помощью блендера. На этом этапе по желанию можно добавить несколько ложек сахара.
Облепиху перетереть с помощью сита, если вы хотите, чтобы смесь была без косточек.
Также измельчить имбирь и апельсин. Добавить к облепихе.
Эту смесь разложить в формы для льда. Затем извлеките и храните эти кубики в морозильной камере. Чтобы приготовить чай, достаточно залить кубики кипятком.
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