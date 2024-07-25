Як смачно замаринувати кавун на зиму – покроковий рецепт.

Одеський рецепт маринованого кавуна, який можна їсти навіть із хлібом
Цей перевірений десятиліттями рецепт привезений з Одеси у 70-х роках минулого століття і відтоді незмінно має успіх у всіх шанувальників цієї ягоди. Мариновані кавуни готові до вживання вже наступного дня. За смаком ідентичні найкращим солоним бочковим кавунам, а деякі вважають, що навіть смачніше.
Рецепт опублікували на YouTube канал Cooking Day. Оригінальні рецепти.
Вам знадобиться (на літрову банку):
- кавуни (укладаємо щільно);
- сіль 1 чайна ложка;
- цукор 2 столові ложки;
- оцет 9% 1+2/3 столові ложки;
- сіль 1 столова ложка;
- цукор 6 столових ложок;
- оцет 5 столових ложок.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати кавун, як показано на фото. Шкірку необхідно зрізати.
Потім складаємо шматочки кавуна у банки. Робимо це щільно.
Кладемо в кожну 1 л банку по 1 ст.л солі та по 2 ст.л. цукру. Також додати по 2-3 ст.л 9% оцту. Залити холодною водою до краю.
Стерилізувати банку з кавунами 15 хвилин із моменту закипання. Потім закрити та залишити до повного охолодження.
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