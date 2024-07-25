Як смачно замаринувати кавун на зиму – покроковий рецепт.

Маринований кавун. Фото: Freepik

Цей перевірений десятиліттями рецепт привезений з Одеси у 70-х роках минулого століття і відтоді незмінно має успіх у всіх шанувальників цієї ягоди. Мариновані кавуни готові до вживання вже наступного дня. За смаком ідентичні найкращим солоним бочковим кавунам, а деякі вважають, що навіть смачніше.

Рецепт опублікували на YouTube канал Cooking Day. Оригінальні рецепти.

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Вам знадобиться (на літрову банку):

кавуни (укладаємо щільно);

сіль 1 чайна ложка;

цукор 2 столові ложки;

оцет 9% 1+2/3 столові ложки;

сіль 1 столова ложка;

цукор 6 столових ложок;

оцет 5 столових ложок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кавун, як показано на фото. Шкірку необхідно зрізати.

Шматочки кавуна. Фото: YouTube @CookingDay

Потім складаємо шматочки кавуна у банки. Робимо це щільно.

Кавуни в банку. Фото: YouTube @CookingDay

Кладемо в кожну 1 л банку по 1 ст.л солі та по 2 ст.л. цукру. Також додати по 2-3 ст.л 9% оцту. Залити холодною водою до краю.

Приготування маринованих кавунів. Фото: YouTube @CookingDay

Стерилізувати банку з кавунами 15 хвилин із моменту закипання. Потім закрити та залишити до повного охолодження.

Кавуни в банку. Фото: YouTube @CookingDay

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