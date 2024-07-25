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Одеський рецепт маринованого кавуна, який можна їсти навіть із хлібом

25 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як смачно замаринувати кавун на зиму – покроковий рецепт.
Маринований кавун. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей перевірений десятиліттями рецепт привезений з Одеси у 70-х роках минулого століття і відтоді незмінно має успіх у всіх шанувальників цієї ягоди. Мариновані кавуни готові до вживання вже наступного дня. За смаком ідентичні найкращим солоним бочковим кавунам, а деякі вважають, що навіть смачніше.

Рецепт опублікували на YouTube канал Cooking Day. Оригінальні рецепти.

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Вам знадобиться (на літрову банку):

  • кавуни (укладаємо щільно);
  • сіль 1 чайна ложка;
  • цукор 2 столові ложки;
  • оцет 9% 1+2/3 столові ложки;
  • сіль 1 столова ложка;
  • цукор 6 столових ложок;
  • оцет 5 столових ложок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кавун, як показано на фото. Шкірку необхідно зрізати.

рецепт маринованих кавунів
Шматочки кавуна. Фото: YouTube @CookingDay

Потім складаємо шматочки кавуна у банки. Робимо це щільно.

перевірений рецепт маринованих кавунів
Кавуни в банку. Фото: YouTube @CookingDay

Кладемо в кожну 1 л банку по 1 ст.л солі та по 2 ст.л. цукру. Також додати по 2-3 ст.л 9% оцту. Залити холодною водою до краю.

рецепт маринованих кавунів на зиму
Приготування маринованих кавунів. Фото: YouTube @CookingDay

Стерилізувати банку з кавунами 15 хвилин із моменту закипання. Потім закрити та залишити до повного охолодження.

рецепт смачних маринованих кавунів
Кавуни в банку. Фото: YouTube @CookingDay

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

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