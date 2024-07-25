Как вкусно замариновать арбуз на зиму — пошаговый рецепт.

Одесский рецепт маринованного арбуза, который можно есть даже с хлебом
Этот проверенный десятилетиями рецепт привезен из Одессы в 70-х годах прошлого века и с тех пор неизменно пользуется успехом у всех почитателей этой ягоды. Маринованные арбузы готовы к употреблению уже на следующий день. По вкусу идентичны лучшим соленым бочковым арбузам, а некоторые считают, что даже вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Cooking Day. Оригинальные Рецепты.
Вам понадобится (на литровую банку):
- арбузы (укладываем плотно);
- соль 1 чайная ложка;
- сахар 2 столовые ложки;
- уксус 9% 1+2/3 столовые ложки;
- соль 1 столовая ложка;
- сахар 6 столовых ложек;
- уксус 5 столовых ложек.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать арбуз, как показано на фото. Кожуру необходимо срезать.
Затем складываем кусочки арбуза в банки. Делаем это плотно.
Кладем в каждую 1 л банку по 1 ст.л соли и по 2 ст.л. сахара. Также добавить по 2-3 ст.л 9% уксуса. Залить холодной водой до края.
Стерилизовать банку с арбузами 15 минут с момента закипания. Затем закрыть и оставить до полного охлаждения.
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