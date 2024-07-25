Как вкусно замариновать арбуз на зиму — пошаговый рецепт.

Маринованный арбуз. Фото: Freepik

Этот проверенный десятилетиями рецепт привезен из Одессы в 70-х годах прошлого века и с тех пор неизменно пользуется успехом у всех почитателей этой ягоды. Маринованные арбузы готовы к употреблению уже на следующий день. По вкусу идентичны лучшим соленым бочковым арбузам, а некоторые считают, что даже вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Cooking Day. Оригинальные Рецепты.

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Вам понадобится (на литровую банку):

арбузы (укладываем плотно);

соль 1 чайная ложка;

сахар 2 столовые ложки;

уксус 9% 1+2/3 столовые ложки;

соль 1 столовая ложка;

сахар 6 столовых ложек;

уксус 5 столовых ложек.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать арбуз, как показано на фото. Кожуру необходимо срезать.

Кусочки арбуза. Фото: YouTube @CookingDay

Затем складываем кусочки арбуза в банки. Делаем это плотно.

Арбузы в банке. Фото: YouTube @CookingDay

Кладем в каждую 1 л банку по 1 ст.л соли и по 2 ст.л. сахара. Также добавить по 2-3 ст.л 9% уксуса. Залить холодной водой до края.

Приготовление маринованных арбузов. Фото: YouTube @CookingDay

Стерилизовать банку с арбузами 15 минут с момента закипания. Затем закрыть и оставить до полного охлаждения.

Арбузы в банке. Фото: YouTube @CookingDay

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