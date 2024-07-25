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Одесский рецепт маринованного арбуза, который можно есть даже с хлебом

25 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как вкусно замариновать арбуз на зиму — пошаговый рецепт.
Маринованный арбуз. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот проверенный десятилетиями  рецепт привезен из Одессы в 70-х годах прошлого века и с тех пор неизменно пользуется успехом у всех почитателей этой ягоды. Маринованные арбузы готовы к употреблению уже на следующий день. По вкусу идентичны лучшим соленым бочковым арбузам, а некоторые считают, что даже вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Cooking Day. Оригинальные Рецепты

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Вам понадобится (на литровую банку): 

  • арбузы (укладываем плотно);
  • соль 1 чайная ложка;
  • сахар 2 столовые ложки;
  • уксус 9% 1+2/3 столовые ложки;
  • соль 1 столовая ложка;
  • сахар 6 столовых ложек;
  • уксус 5 столовых ложек.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать арбуз, как показано на фото. Кожуру необходимо срезать. 

рецепт маринованных арбузов
Кусочки арбуза. Фото: YouTube @CookingDay

Затем складываем кусочки арбуза в банки. Делаем это плотно. 

проверенный рецепт маринованных арбузов
Арбузы в банке. Фото: YouTube @CookingDay

Кладем в каждую 1 л банку по 1 ст.л соли и по 2 ст.л. сахара. Также добавить по 2-3 ст.л 9% уксуса. Залить холодной водой до края. 

рецепт маринованных арбузов на зиму
Приготовление маринованных арбузов. Фото: YouTube @CookingDay

Стерилизовать банку с арбузами 15 минут с момента закипания. Затем закрыть и оставить до полного охлаждения. 

рецепт вкусных маринованных арбузов
Арбузы в банке. Фото: YouTube @CookingDay

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.

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