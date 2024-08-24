Кабачкова піца на сніданок – покроковий рецепт

Один із найсмачніших рецептів із кабачків — кабачкова піца на сніданок
Кабачкова піца на сніданок — це оригінальний та смачний спосіб розпочати день. Легка та корисна страва з кабачків порадує ніжною текстурою та апетитним смаком. Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним ранковим стравам і здивує своїм простим приготуванням.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачки 400-450 г;
- сіль? ч.л;
- борошно 4-5 ст. з гіркою;
- яйце 1 шт;
- сметана 1 ст.
Для начинки:
- помідор 1 шт;
- ковбаса (шинка, м'ясо чи фарш) 80 г;
- цибуля 1/3 шт;
- сир 80 г;
- базилік 1 гілочка;
- часник 1 зубчик.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на тертці, посолити та перемішати. Залишити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік. Кабачки добре віджати, додати яйце, сметану та борошно.
Викласти кабачкове тісто на сковороду, змащену олією, обсмажити 10 хвилин під закритою кришкою на помірному вогні.
Ковбасу та помідор нарізати кільцями. Сир натерти. Часник та базилік дуже дрібно подрібнити. Перевернути кабачковий млинець, викласти часник з базиліком, зверху половину сиру, далі ковбасу та помідори, і зверху половину сиру, що залишилася.
Далі можна продовжити приготування на сковороді. Налийте трохи води під кабачкову основу та накрийте кришкою. Завдяки парі, що утворюється, сир швидше розплавиться. Або можна перекласти запіканку на лист і запекти в духовці 5-10 хвилин до рум'яності.
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