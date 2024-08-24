Кабачкова піца на сніданок – покроковий рецепт

Кабачкова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачкова піца на сніданок — це оригінальний та смачний спосіб розпочати день. Легка та корисна страва з кабачків порадує ніжною текстурою та апетитним смаком. Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним ранковим стравам і здивує своїм простим приготуванням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачки 400-450 г;

сіль? ч.л;

борошно 4-5 ст. з гіркою;

яйце 1 шт;

сметана 1 ст.

Для начинки:

помідор 1 шт;

ковбаса (шинка, м'ясо чи фарш) 80 г;

цибуля 1/3 шт;

сир 80 г;

базилік 1 гілочка;

часник 1 зубчик.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, посолити та перемішати. Залишити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік. Кабачки добре віджати, додати яйце, сметану та борошно.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти кабачкове тісто на сковороду, змащену олією, обсмажити 10 хвилин під закритою кришкою на помірному вогні.

Кабачкова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ковбасу та помідор нарізати кільцями. Сир натерти. Часник та базилік дуже дрібно подрібнити. Перевернути кабачковий млинець, викласти часник з базиліком, зверху половину сиру, далі ковбасу та помідори, і зверху половину сиру, що залишилася.

Піца на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі можна продовжити приготування на сковороді. Налийте трохи води під кабачкову основу та накрийте кришкою. Завдяки парі, що утворюється, сир швидше розплавиться. Або можна перекласти запіканку на лист і запекти в духовці 5-10 хвилин до рум'яності.

Кабачкова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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