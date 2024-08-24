Кабачковая пицца на завтрак — пошаговый рецепт

Кабачковая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кабачковая пицца на завтрак — это оригинальный и вкусный способ начать день. Легкое и полезное блюдо из кабачков порадует нежной текстурой и аппетитным вкусом. Этот рецепт станет отличной альтернативой привычным утренним блюдам и удивит своим простым приготовлением.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачки 400-450 г;

соль ½ ч.л;

мука 4-5 ст.л. с горкой;

яйцо 1 шт;

сметана 1 ст.л.

Для начинки:

помидор 1 шт;

колбаса (ветчина, мясо или фарш) 80 г;

лук 1/3 шт;

сыр 80 г;

базилик 1 веточка;

чеснок 1 зубчик.

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, посолить и перемешать. Оставить на 5 минут, чтобы они пустили сок. Кабачки хорошо отжать, добавить яйцо, сметану и муку.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить кабачковое тесто на сковороду, смазанную растительным маслом, обжарить 10 минут под закрытой крышкой на умеренном огне.

Кабачковая масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Колбасу и помидор нарезать кольцами. Сыр натереть. Чеснок и базилик очень мелко измельчить. Перевернуть кабачковый блин, выложить чеснок с базиликом, сверху половину сыра, дальше колбасу и помидоры, и сверху оставшуюся половину сыра.

Пицца на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дальше можно продолжить приготовление на сковороде. Налейте немного воды под кабачковую основу и накройте крышкой. Благодаря пару, который образовывается, сыр быстрее расплавится. Или можно переложить запеканку на противень и запечь в духовке 5-10 минут до румяности.

Кабачковая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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