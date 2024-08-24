Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Один из самых вкусных рецептов из кабачков — кабачковая пицца на завтрак arrow

Один из самых вкусных рецептов из кабачков — кабачковая пицца на завтрак

24 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Кабачковая пицца на завтрак — пошаговый рецепт
Кабачковая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кабачковая пицца на завтрак — это оригинальный и вкусный способ начать день. Легкое и полезное блюдо из кабачков порадует нежной текстурой и аппетитным вкусом. Этот рецепт станет отличной альтернативой привычным утренним блюдам и удивит своим простым приготовлением.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • кабачки 400-450 г;
  • соль ½ ч.л;
  • мука 4-5 ст.л. с горкой;
  • яйцо 1 шт;
  • сметана 1 ст.л. 

Для начинки: 

  • помидор 1 шт;
  • колбаса (ветчина, мясо или фарш) 80 г;
  • лук 1/3 шт;
  • сыр 80 г;
  • базилик 1 веточка;
  • чеснок 1 зубчик. 

Способ приготовления 

Кабачки натереть на терке, посолить и перемешать. Оставить на 5 минут, чтобы они пустили сок. Кабачки хорошо отжать, добавить яйцо, сметану и муку. 

рецепт кабачковой пиццы
Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить кабачковое тесто на сковороду, смазанную растительным маслом, обжарить 10 минут под закрытой крышкой на умеренном огне.

рецепт кабачковой пиццы на завтрак
Кабачковая масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Колбасу и помидор нарезать кольцами. Сыр натереть. Чеснок и базилик очень мелко измельчить. Перевернуть кабачковый блин, выложить чеснок с базиликом, сверху половину сыра, дальше колбасу и помидоры, и сверху оставшуюся половину сыра. 

рецепт кабачковой пиццы с колбасой
Пицца на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дальше можно продолжить приготовление на сковороде. Налейте немного воды под кабачковую основу и накройте крышкой. Благодаря пару, который образовывается, сыр быстрее расплавится. Или можно переложить запеканку на противень и запечь в духовке 5-10 минут до румяности.

рецепт кабачковой пиццы с колбасой на завтрак
Кабачковая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

лайфхаки пицца на сковороде рецепт из кабачка кабачок идея для завтрака пицца

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 У клиента ПриватБанка исчезли со счета 2,78 тыс. грн — что стоит знать

06:40 Цены на золото продолжают расти — сколько стоят драгоценные металлы в августе

06:30 Обновление ВУД из-за границы — что говорят юристы

06:30 В Украине выросли цены на пшеницу — сколько стоит зерно в августе

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:10 Если пенсия меньше 3,25 тыс. гривен — украинцам обещают доплаты

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

06:01 Клиенты Ощадбанка ждут денег с собственных счетов месяцами — детали

05:34 Такого в мире нигде нет — ТОП-20 мест Украины, о которых знают не все

05:04 Покровск врагу не по зубам, но эвакуироваться надо — политолог назвал причину

07:01 У клиента ПриватБанка исчезли со счета 2,78 тыс. грн — что стоит знать

06:40 Цены на золото продолжают расти — сколько стоят драгоценные металлы в августе

06:30 Обновление ВУД из-за границы — что говорят юристы

06:30 В Украине выросли цены на пшеницу — сколько стоит зерно в августе

06:10 Если пенсия меньше 3,25 тыс. гривен — украинцам обещают доплаты

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

06:01 Клиенты Ощадбанка ждут денег с собственных счетов месяцами — детали

05:34 Такого в мире нигде нет — ТОП-20 мест Украины, о которых знают не все

05:04 Покровск врагу не по зубам, но эвакуироваться надо — политолог назвал причину

04:41 Кто был первым президентом и сколько областей в Украине — опрос ко Дню Независимости

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту