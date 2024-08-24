Кабачковая пицца на завтрак — пошаговый рецепт

Один из самых вкусных рецептов из кабачков — кабачковая пицца на завтрак
Кабачковая пицца на завтрак — это оригинальный и вкусный способ начать день. Легкое и полезное блюдо из кабачков порадует нежной текстурой и аппетитным вкусом. Этот рецепт станет отличной альтернативой привычным утренним блюдам и удивит своим простым приготовлением.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки 400-450 г;
- соль ½ ч.л;
- мука 4-5 ст.л. с горкой;
- яйцо 1 шт;
- сметана 1 ст.л.
Для начинки:
- помидор 1 шт;
- колбаса (ветчина, мясо или фарш) 80 г;
- лук 1/3 шт;
- сыр 80 г;
- базилик 1 веточка;
- чеснок 1 зубчик.
Способ приготовления
Кабачки натереть на терке, посолить и перемешать. Оставить на 5 минут, чтобы они пустили сок. Кабачки хорошо отжать, добавить яйцо, сметану и муку.
Выложить кабачковое тесто на сковороду, смазанную растительным маслом, обжарить 10 минут под закрытой крышкой на умеренном огне.
Колбасу и помидор нарезать кольцами. Сыр натереть. Чеснок и базилик очень мелко измельчить. Перевернуть кабачковый блин, выложить чеснок с базиликом, сверху половину сыра, дальше колбасу и помидоры, и сверху оставшуюся половину сыра.
Дальше можно продолжить приготовление на сковороде. Налейте немного воды под кабачковую основу и накройте крышкой. Благодаря пару, который образовывается, сыр быстрее расплавится. Или можно переложить запеканку на противень и запечь в духовке 5-10 минут до румяности.
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