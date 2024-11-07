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Один секрет і тісто стає як хмара — бабусин спосіб

7 листопада 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Один секрет для пухкого тіста — перевірений бабусин спосіб.
Домашня випічка. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Мрієте про ніжні та повітряні булочки? Секрет пухкого тіста вже відомий! Дізнайтеся про бабусин спосіб, який зробить вашу випічку неймовірно м'якою, ароматною та смачною.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • молоко 500 г;
  • дріжджі сухі 10 г;
  • яйця 2 шт.;
  • цукор 4 ст. л.;
  • сіль 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло 50 г.;
  • борошно 900 г;
  • розпушувач 0,5 ч. л.;
  • олія 80 мл;
  • оцет 6% 1 ч. л.

Для крихти: 

  • борошно 100 г;
  • цукор 80 г;
  • вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування 

Змішати у мисці молоко з дріжджами, яйцями, цукром і сіллю. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати.

як приготувати повітряне тісто
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно і розпушувач, замішати тісто руками. В кінці замішування додати олію та оцет. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити на 60 хвилин. 

як приготувати повітряне тісто рецепт
Тісто для булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на шматочки, сформувати кульки, викласти булочки на форму для випікання, застелену пергаментом. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин. 

простий рецепт, як приготувати повітряне тісто
Пружне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

В окремому посуді змішати борошно, цукор і масло руками до стану крихти. Булочки змастити яйцем, посипати крихтою. Випікати у розігрітій духовці при 180 ºС 30-35 хвилин.

простий спосіб, як приготувати повітряне тісто
Готові булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

рецепти тісто пиріг випічка булочки

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