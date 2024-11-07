Один секрет для пухкого тіста — перевірений бабусин спосіб.

Домашня випічка. Фото: gospodynka.com.ua

Мрієте про ніжні та повітряні булочки? Секрет пухкого тіста вже відомий! Дізнайтеся про бабусин спосіб, який зробить вашу випічку неймовірно м'якою, ароматною та смачною.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко 500 г;

дріжджі сухі 10 г;

яйця 2 шт.;

цукор 4 ст. л.;

сіль 0,5 ч. л.;

вершкове масло 50 г.;

борошно 900 г;

розпушувач 0,5 ч. л.;

олія 80 мл;

оцет 6% 1 ч. л.

Для крихти:

борошно 100 г;

цукор 80 г;

вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

Змішати у мисці молоко з дріжджами, яйцями, цукром і сіллю. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно і розпушувач, замішати тісто руками. В кінці замішування додати олію та оцет. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити на 60 хвилин.

Тісто для булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на шматочки, сформувати кульки, викласти булочки на форму для випікання, застелену пергаментом. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин.

Пружне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

В окремому посуді змішати борошно, цукор і масло руками до стану крихти. Булочки змастити яйцем, посипати крихтою. Випікати у розігрітій духовці при 180 ºС 30-35 хвилин.

Готові булочки. Фото: gospodynka.com.ua

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