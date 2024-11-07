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Один секрет и тесто становится как облако — бабушкин способ

7 ноября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Один секрет для пышного теста – проверенный бабушкин способ.
Домашняя выпечка. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Мечтаете о нежных и воздушных булочках? Секрет пышного теста уже известен! Узнайте о бабушкином способе, который сделает вашу выпечку невероятно мягкой, ароматной и вкусной.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко 500 г;
  • дрожжи сухие 10 г;
  • яйца 2 шт.;
  • сахар 4 ст. л.;
  • соль 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло 50 г;
  • мука 900 г;
  • разрыхлитель 0,5 ч. л.;
  • масло 80 мл;
  • уксус 6% 1 ч. л.

Для крошки:

  • мука 100 г;
  • сахар 80 г;
  • сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

Смешать в миске молоко с дрожжами, яйцами, сахаром и солью. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку и разрыхлитель, замешать тесто руками. В конце добавить масло и уксус. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 60 минут.

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Тесто для булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на кусочки, сформовать шарики, выложить булочки на форму для выпечки, застеленную пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

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Упругое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной посуде смешать муку, сахар и масло руками до состояния крошки. Булочки смазать яйцом, посыпать крошкой. Выпекать в разогретой духовке при 180 ºС 30-35 минут.

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Готовые булочки. Фото: gospodynka.com.ua

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