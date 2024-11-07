Один секрет для пышного теста – проверенный бабушкин способ.

Один секрет и тесто становится как облако — бабушкин способ
Мечтаете о нежных и воздушных булочках? Секрет пышного теста уже известен! Узнайте о бабушкином способе, который сделает вашу выпечку невероятно мягкой, ароматной и вкусной.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко 500 г;
- дрожжи сухие 10 г;
- яйца 2 шт.;
- сахар 4 ст. л.;
- соль 0,5 ч. л.;
- сливочное масло 50 г;
- мука 900 г;
- разрыхлитель 0,5 ч. л.;
- масло 80 мл;
- уксус 6% 1 ч. л.
Для крошки:
- мука 100 г;
- сахар 80 г;
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
Смешать в миске молоко с дрожжами, яйцами, сахаром и солью. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
Просеять муку и разрыхлитель, замешать тесто руками. В конце добавить масло и уксус. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 60 минут.
Разделить тесто на кусочки, сформовать шарики, выложить булочки на форму для выпечки, застеленную пергаментом. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
В отдельной посуде смешать муку, сахар и масло руками до состояния крошки. Булочки смазать яйцом, посыпать крошкой. Выпекать в разогретой духовке при 180 ºС 30-35 минут.
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