Баклажани по-корейськи на зиму без стерилізації – перевірений покроковий рецепт

Баклажани по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани по-корейськи з морквою — чудова закуска на зиму, яка готується просто і без стерилізації. Зберігайте цей рецепт і спробуйте повторити.

Рецепт опублікували Gospodynka.

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Вам знадобиться:

2 кг баклажанів;

500 г моркви;

80 г солі;

80 г часнику;

200 мл оцту (9%);

200 мл рослинної олії;

2-3 лаврові листи;

5-7 горошин чорного перцю;

5-7 горошин запашного перцю;

30 г приправи для корейської моркви;

2,5 л води.

Спосіб приготування

Баклажани наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на тертці для корейських салатів. Перекладіть баклажани та моркву в каструлю і залийте водою.

Баклажани по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і поставити каструлю на вогонь. Як тільки вода закипить, додайте лавровий лист, запашний та чорний перець горошком. Влийте оцет і варіть під кришкою 5 хвилин.

Приготування баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Відкиньте баклажани та моркву на друшляк, щоб видалити зайву рідину. У зручному посуді розігрійте олію. Викладіть баклажани та моркву в розігріту олію. Додайте подрібнений у блендері часник та приправу для корейської моркви. При постійному перемішуванні прогрівайте овочі протягом 5 хвилин.

Баклажани по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Розкладіть гарячий салат зі стерилізованих банків. Закатайте банки кришками і переверніть догори дном.

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