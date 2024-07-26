Баклажани по-корейськи на зиму без стерилізації – перевірений покроковий рецепт

Один із найвдаліших рецептів баклажанів по-корейськи на зиму без стерилізації
Баклажани по-корейськи з морквою — чудова закуска на зиму, яка готується просто і без стерилізації. Зберігайте цей рецепт і спробуйте повторити.
Рецепт опублікували Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 2 кг баклажанів;
- 500 г моркви;
- 80 г солі;
- 80 г часнику;
- 200 мл оцту (9%);
- 200 мл рослинної олії;
- 2-3 лаврові листи;
- 5-7 горошин чорного перцю;
- 5-7 горошин запашного перцю;
- 30 г приправи для корейської моркви;
- 2,5 л води.
Спосіб приготування
Баклажани наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на тертці для корейських салатів. Перекладіть баклажани та моркву в каструлю і залийте водою.
Додати сіль і поставити каструлю на вогонь. Як тільки вода закипить, додайте лавровий лист, запашний та чорний перець горошком. Влийте оцет і варіть під кришкою 5 хвилин.
Відкиньте баклажани та моркву на друшляк, щоб видалити зайву рідину. У зручному посуді розігрійте олію. Викладіть баклажани та моркву в розігріту олію. Додайте подрібнений у блендері часник та приправу для корейської моркви. При постійному перемішуванні прогрівайте овочі протягом 5 хвилин.
Розкладіть гарячий салат зі стерилізованих банків. Закатайте банки кришками і переверніть догори дном.
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