Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Один із найвдаліших рецептів баклажанів по-корейськи на зиму без стерилізації arrow

Один із найвдаліших рецептів баклажанів по-корейськи на зиму без стерилізації

26 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Баклажани по-корейськи на зиму без стерилізації – перевірений покроковий рецепт
Баклажани по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Баклажани по-корейськи з морквою — чудова закуска на зиму, яка готується просто і без стерилізації. Зберігайте цей рецепт і спробуйте повторити.

Рецепт опублікували Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 2 кг баклажанів;
  • 500 г моркви;
  • 80 г солі;
  • 80 г часнику;
  • 200 мл оцту (9%);
  • 200 мл рослинної олії;
  • 2-3 лаврові листи;
  • 5-7 горошин чорного перцю;
  • 5-7 горошин запашного перцю;
  • 30 г приправи для корейської моркви;
  • 2,5 л води.

Спосіб приготування

Баклажани наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на тертці для корейських салатів. Перекладіть баклажани та моркву в каструлю і залийте водою.

баклажани по-корейськи на зиму
Баклажани по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і поставити каструлю на вогонь. Як тільки вода закипить, додайте лавровий лист, запашний та чорний перець горошком. Влийте оцет і варіть під кришкою 5 хвилин.

консервація на зиму з баклажан
Приготування баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Відкиньте баклажани та моркву на друшляк, щоб видалити зайву рідину. У зручному посуді розігрійте олію. Викладіть баклажани та моркву в розігріту олію. Додайте подрібнений у блендері часник та приправу для корейської моркви. При постійному перемішуванні прогрівайте овочі протягом 5 хвилин.

баклажани по-корейськи простий рецепт
Баклажани по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Розкладіть гарячий салат зі стерилізованих банків. Закатайте банки кришками і переверніть догори дном.

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

консервація рецепти баклажан заготівля на зиму салат на зиму

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу