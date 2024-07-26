Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации — проверенный пошаговый рецепт

Один из самых удачных рецептов баклажанов по-корейски на зиму без стерилизации
Баклажаны по-корейски с морковью — это великолепная закуска на зиму, которая готовится просто и без стерилизации. Сохраняйте себе этот рецепт и попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 кг баклажанов;
- 500 г моркови;
- 80 г соли;
- 80 г чеснока;
- 200 мл уксуса (9%);
- 200 мл растительного масла;
- 2-3 лавровых листа;
- 5-7 горошин черного перца;
- 5-7 горошин душистого перца;
- 30 г приправы для корейской моркови;
- 2,5 л воды.
Способ приготовления
Баклажаны нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке для корейских салатов. Переложите баклажаны и морковь в кастрюлю и залейте водой.
Добавьте соль и поставьте кастрюлю на огонь. Как только вода закипит, добавьте лавровый лист, душистый и черный перец горошком. Влейте уксус и варите под крышкой 5 минут.
Откиньте баклажаны и морковь на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость. В удобной посуде разогрейте растительное масло. Выложите баклажаны и морковь в разогретое масло. Добавьте измельченный в блендере чеснок и приправу для корейской моркови. При постоянном помешивании прогревайте овощи в течение 5 минут.
Разложите горячий салат по стерилизованным банкам. Закатайте банки крышками и переверните их вверх дном.
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