Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации — проверенный пошаговый рецепт

Баклажаны по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны по-корейски с морковью — это великолепная закуска на зиму, которая готовится просто и без стерилизации. Сохраняйте себе этот рецепт и попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 кг баклажанов;

500 г моркови;

80 г соли;

80 г чеснока;

200 мл уксуса (9%);

200 мл растительного масла;

2-3 лавровых листа;

5-7 горошин черного перца;

5-7 горошин душистого перца;

30 г приправы для корейской моркови;

2,5 л воды.

Способ приготовления

Баклажаны нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке для корейских салатов. Переложите баклажаны и морковь в кастрюлю и залейте водой.

Баклажаны по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте соль и поставьте кастрюлю на огонь. Как только вода закипит, добавьте лавровый лист, душистый и черный перец горошком. Влейте уксус и варите под крышкой 5 минут.

Приготовление баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Откиньте баклажаны и морковь на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость. В удобной посуде разогрейте растительное масло. Выложите баклажаны и морковь в разогретое масло. Добавьте измельченный в блендере чеснок и приправу для корейской моркови. При постоянном помешивании прогревайте овощи в течение 5 минут.

Баклажаны по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Разложите горячий салат по стерилизованным банкам. Закатайте банки крышками и переверните их вверх дном.

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