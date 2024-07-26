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Один из самых удачных рецептов баклажанов по-корейски на зиму без стерилизации

26 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Баклажаны по-корейски на зиму без стерилизации — проверенный пошаговый рецепт
Баклажаны по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Баклажаны по-корейски с морковью — это великолепная закуска на зиму, которая готовится просто и без стерилизации. Сохраняйте себе этот рецепт и попробуйте повторить. 

Рецепт опубликовали Gospodynka

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Вам понадобится: 

  • 2 кг баклажанов;
  • 500 г моркови;
  • 80 г соли;
  • 80 г чеснока;
  • 200 мл уксуса (9%);
  • 200 мл растительного масла;
  • 2-3 лавровых листа;
  • 5-7 горошин черного перца;
  • 5-7 горошин душистого перца;
  • 30 г приправы для корейской моркови;
  • 2,5 л воды.

Способ приготовления 

Баклажаны нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на терке для корейских салатов. Переложите баклажаны и морковь в кастрюлю и залейте водой.

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Баклажаны по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте соль и поставьте кастрюлю на огонь. Как только вода закипит, добавьте лавровый лист, душистый и черный перец горошком. Влейте уксус и варите под крышкой 5 минут.

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Приготовление баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Откиньте баклажаны и морковь на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость. В удобной посуде разогрейте растительное масло. Выложите баклажаны и морковь в разогретое масло. Добавьте измельченный в блендере чеснок и приправу для корейской моркови. При постоянном помешивании прогревайте овощи в течение 5 минут.

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Баклажаны по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Разложите горячий салат по стерилизованным банкам. Закатайте банки крышками и переверните их вверх дном.

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