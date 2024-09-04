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Одна з найсмачніших яєшень на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

4 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Одна з найсмачніших яєчні на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт
Яєчня та овочі. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Почніть ранок з однієї з найсмачніших яєчень, приготовленої лише за 10 хвилин! Цей покроковий рецепт допоможе вам створити ідеальну ранкову страву, яка порадує своїм насиченим смаком та простотою приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • часник;
  • помідор 1 шт;
  • солодкий перець 1 шт.;
  • яйця 4 шт.;
  • сир;
  • сіль;
  • спеції.

Спосіб приготування

На сковороді обсмажити часник та солодкий перець.

як смачно приготувати яйця
Часник і солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Потім додати нарізані помідори. За бажанням з них можна зняти шкірку.

рецепт шакшуки на сніданок
Помідори з перцем. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Потім додати яйця та твердий сир. В кінці додати сіль та перець за смаком. Перед подачею поспати зеленню.

смачна яєчня на сніданок
Яєчня з овочами. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

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Оновлено

08:06 У Львові збільшилась кількість жертв внаслідок російського удару

08:02 На Львівщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку — рішення суду

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