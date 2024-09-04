Одна з найсмачніших яєчні на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

Яєчня та овочі. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Почніть ранок з однієї з найсмачніших яєчень, приготовленої лише за 10 хвилин! Цей покроковий рецепт допоможе вам створити ідеальну ранкову страву, яка порадує своїм насиченим смаком та простотою приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

часник;

помідор 1 шт;

солодкий перець 1 шт.;

яйця 4 шт.;

сир;

сіль;

спеції.

Спосіб приготування

На сковороді обсмажити часник та солодкий перець.

Часник і солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Потім додати нарізані помідори. За бажанням з них можна зняти шкірку.

Помідори з перцем. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

Потім додати яйця та твердий сир. В кінці додати сіль та перець за смаком. Перед подачею поспати зеленню.

Яєчня з овочами. Фото: Скріншот YouTube @simplefoodrecipe

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