Одна з найсмачніших яєчні на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

Одна з найсмачніших яєшень на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт
Почніть ранок з однієї з найсмачніших яєчень, приготовленої лише за 10 хвилин! Цей покроковий рецепт допоможе вам створити ідеальну ранкову страву, яка порадує своїм насиченим смаком та простотою приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- часник;
- помідор 1 шт;
- солодкий перець 1 шт.;
- яйця 4 шт.;
- сир;
- сіль;
- спеції.
Спосіб приготування
На сковороді обсмажити часник та солодкий перець.
Потім додати нарізані помідори. За бажанням з них можна зняти шкірку.
Потім додати яйця та твердий сир. В кінці додати сіль та перець за смаком. Перед подачею поспати зеленню.
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