Одна из самых вкусных яичниц на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт

Яичница и овощи. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Начните утро с одной из самых вкусных яичниц, приготовленной всего за 10 минут! Этот пошаговый рецепт поможет вам создать идеальное утреннее блюдо, которое порадует своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

чеснок;

помидор 1 шт;

сладкий перец 1 шт;

яйца 4 шт;

сыр;

соль;

специи.

Способ приготовления

На сковороде обжарить чеснок и сладкий перец.

Чеснок и сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Затем добавить нарезанные помидоры. По желанию с них можно снять кожицу.

Помидоры с перцем. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Затем добавить яйца и твердый сыр. В конце добавить соль и перец по вкусу. Перед подачей поспать зеленью.

Яичница с овощами. Фото: Скриншот YouTube @simplefoodrecipe

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