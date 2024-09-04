Одна из самых вкусных яичниц на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт
Начните утро с одной из самых вкусных яичниц, приготовленной всего за 10 минут! Этот пошаговый рецепт поможет вам создать идеальное утреннее блюдо, которое порадует своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- чеснок;
- помидор 1 шт;
- сладкий перец 1 шт;
- яйца 4 шт;
- сыр;
- соль;
- специи.
Способ приготовления
На сковороде обжарить чеснок и сладкий перец.
Затем добавить нарезанные помидоры. По желанию с них можно снять кожицу.
Затем добавить яйца и твердый сыр. В конце добавить соль и перец по вкусу. Перед подачей поспать зеленью.
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