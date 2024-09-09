Хрусткі огірки на зиму для як в McDonald's — покроковий рецепт заготовки

Огірки на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Приготуйте огірки на зиму за рецептом, що нагадує смак улюблених канапок з McDonald's! Хрусткі, пікантні та ідеально підходять для бутербродів. Ця заготовка стане справжньою знахідкою на вашому столі в холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться (на 4 банки по 750 мл):

огірки 2 кг;

цибуля 2 шт;

сіль 3 ст.л;

яблучний оцет 400 мл;

цукор 400 г;

солодка паприка 1 ч.л;

куркума 1 ч.л;

зерна коріандру 1 ч.л;

гірчиця в зернах 4 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно помити та залишити в холодній воді на дві години. Потім їх потрібно нарізати кружальцями.

Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Нарізати цибулю четвертинками та змішати з огірками. Додати дві столові ложки солі та перемішати. Залишити на дві години, періодично перемішувати.

Огірки та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Частину соку вилити. Додати 400 мл яблучного оцту, 400 г цукру, одну чайну ложку солодкої паприки, одну чайну ложку куркуми, одну столову ложку коріандру та чотири чайних ложки гірчиці в зернах. Ретельно перемішати. Ставимо на вогонь, дати масі закипіти. Коли огірки змінили колір, знімаємо з вогню.

Приготування огірків. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Розкласти огірки в стерилізовані банки, зверху заливаємо маринадом з каструлі та щільно закриваємо. Банки перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.

Огірки в банках. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

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