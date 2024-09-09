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Огірки на зиму для канапок, як в McDonald's — хрусткі та пікантні

9 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хрусткі огірки на зиму для як в McDonald's — покроковий рецепт заготовки
Огірки на зиму. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте огірки на зиму за рецептом, що нагадує смак улюблених канапок з McDonald's! Хрусткі, пікантні та ідеально підходять для бутербродів. Ця заготовка стане справжньою знахідкою на вашому столі в холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться (на 4 банки по 750 мл): 

  • огірки 2 кг;
  • цибуля 2 шт;
  • сіль 3 ст.л;
  • яблучний оцет 400 мл;
  • цукор 400 г;
  • солодка паприка 1 ч.л;
  • куркума 1 ч.л;
  • зерна коріандру 1 ч.л;
  • гірчиця в зернах 4 ст. л. 

Спосіб приготування 

Спочатку огірки потрібно помити та залишити в холодній воді на дві години. Потім їх потрібно нарізати кружальцями. 

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Нарізані огірки. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Нарізати цибулю четвертинками та змішати з огірками. Додати дві столові ложки солі та перемішати. Залишити на дві години, періодично перемішувати. 

рецепт огірків на зиму для канапок
Огірки та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Частину соку вилити. Додати 400 мл яблучного оцту, 400 г цукру, одну чайну ложку солодкої паприки, одну чайну ложку куркуми, одну столову ложку коріандру та чотири чайних ложки гірчиці в зернах. Ретельно перемішати. Ставимо на вогонь, дати масі закипіти. Коли огірки змінили колір, знімаємо з вогню. 

рецепт маринованих огірків на зиму
Приготування огірків. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Розкласти огірки в стерилізовані банки, зверху заливаємо маринадом з каструлі та щільно закриваємо. Банки перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. 

простий рецепт маринованих огірків на зиму
Огірки в банках. Фото: Скріншот YouTube @Nadia_recipes

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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