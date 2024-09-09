Хрустящие огурцы на зиму для McDonald's — пошаговый рецепт заготовки

Огурцы на зиму для бутербродов, как в McDonald's — хрустящие и пикантные
Приготовьте огурцы на зиму по рецепту, напоминающему вкус любимых бутербродов из McDonald's! Хрустящие, пикантные и идеально подходят для бутербродов. Эта заготовка станет настоящей находкой на вашем столе в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится (на 4 банка по 750 мл):
- огурцы 2 кг;
- лук 2 шт;
- соль 3 ст.л;
- яблочный уксус 400 мл;
- сахар – 400 г;
- сладкая паприка 1 ч.л;
- куркума 1 ч.л;
- зерна кориандра 1 ч.л;
- горчица в зернах 4 ст. л.
Способ приготовления
Сначала огурцы нужно промыть и оставить в холодной воде на два часа. Затем их нужно нарезать кружочками.
Нарезать лук четвертинками и смешать с огурцами. Добавить две столовые ложки соли и перемешать. Оставить на два часа, периодически перемешивать.
Часть сока вылить. Добавить 400 мл яблочного уксуса, 400 г сахара, одну чайную ложку сладкой паприки, одну чайную ложку куркумы, одну столовую ложку кориандра и четыре чайные ложки горчицы в зернах. Тщательно перемешать. Ставим на огонь, дать массе закипеть. Когда огурцы сменили цвет, снимаем с огня.
Разложить огурцы в стерилизованные банки, сверху заливаем маринадом из кастрюли и плотно закрываем. Банки перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.
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