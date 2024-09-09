Хрустящие огурцы на зиму для McDonald's — пошаговый рецепт заготовки

Огурцы на зиму. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Приготовьте огурцы на зиму по рецепту, напоминающему вкус любимых бутербродов из McDonald's! Хрустящие, пикантные и идеально подходят для бутербродов. Эта заготовка станет настоящей находкой на вашем столе в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится (на 4 банка по 750 мл):

огурцы 2 кг;

лук 2 шт;

соль 3 ст.л;

яблочный уксус 400 мл;

сахар – 400 г;

сладкая паприка 1 ч.л;

куркума 1 ч.л;

зерна кориандра 1 ч.л;

горчица в зернах 4 ст. л.

Способ приготовления

Сначала огурцы нужно промыть и оставить в холодной воде на два часа. Затем их нужно нарезать кружочками.

Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Нарезать лук четвертинками и смешать с огурцами. Добавить две столовые ложки соли и перемешать. Оставить на два часа, периодически перемешивать.

Огурцы и лук. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Часть сока вылить. Добавить 400 мл яблочного уксуса, 400 г сахара, одну чайную ложку сладкой паприки, одну чайную ложку куркумы, одну столовую ложку кориандра и четыре чайные ложки горчицы в зернах. Тщательно перемешать. Ставим на огонь, дать массе закипеть. Когда огурцы сменили цвет, снимаем с огня.

Приготовление огурцов. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Разложить огурцы в стерилизованные банки, сверху заливаем маринадом из кастрюли и плотно закрываем. Банки перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

Огурцы в банках. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

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