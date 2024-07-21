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Огірки на зиму холодним способом — старий рецепт діда

21 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені огірки на зиму – покроковий рецепт приготування.
Огірки на зиму. Фото: gospodynka
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Найпростіший рецепт огірків під капронову кришку на зиму. Кожна господарка заготовляє на зиму велику кількість різної консервації. Все-таки те, що приготував сам, набагато смачніше і корисніше за те, що зараз продають у магазинах.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки 1.5 кг;
  • листя хрону 1 шт;
  • кріп 2 шт;
  • виноградне листя 1 шт;
  • листя вишні 3 шт.;
  • часник 3 зуб.

Для розсолу:

  • вода 1,5 л;
  • сіль велика 2 ст.

Спосіб приготування

Ретельно вимийте огірки та покладіть їх у глибоку ємність. Залийте огірки холодною водою та залиште вимочуватися на 2-3 години. Промийте та обсушіть листя хрону, винограду та вишні, а також стебла кропу.

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Огірки у каструлі. Фото: gospodynka

Очистіть часник від лушпиння та промийте його під прохолодною водою. Ретельно вимийте банки у теплій воді з харчовою содою. Простерилізуйте банки на водяній бані чи духовці. На дно стерильної банки покладіть листя винограду та вишні, а також очищений часник. Потім додайте стебла кропу. Злийте воду з огірків і промийте під холодною водою. Щільно заповніть банку вимоченими огірками. Зверху викладіть листя хрону.

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Огірки у банках. Фото: gospodynka

У глибокій ємності змішайте необхідну кількість холодної води та кам'яної солі. Добре перемішайте до розчинення кристалів солі. Холодним розсолом акуратно залийте банку з огірками. Обдайте капронову кришку окропом. Щільно закрийте банку капроновою кришкою.

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Приготування квашених огірків. Фото: gospodynka

Залишіть банку за кімнатної температури на пару днів. Потім перемістіть банку з огірками в темне холодне місце для зберігання. Також можна зберігати огірки у холодильнику. Огірки будуть готові до вживання приблизно за 3-4 тижні.

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