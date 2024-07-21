Квашені огірки на зиму – покроковий рецепт приготування.

Огірки на зиму. Фото: gospodynka

Найпростіший рецепт огірків під капронову кришку на зиму. Кожна господарка заготовляє на зиму велику кількість різної консервації. Все-таки те, що приготував сам, набагато смачніше і корисніше за те, що зараз продають у магазинах.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки 1.5 кг;

листя хрону 1 шт;

кріп 2 шт;

виноградне листя 1 шт;

листя вишні 3 шт.;

часник 3 зуб.

Для розсолу:

вода 1,5 л;

сіль велика 2 ст.

Спосіб приготування

Ретельно вимийте огірки та покладіть їх у глибоку ємність. Залийте огірки холодною водою та залиште вимочуватися на 2-3 години. Промийте та обсушіть листя хрону, винограду та вишні, а також стебла кропу.

Огірки у каструлі. Фото: gospodynka

Очистіть часник від лушпиння та промийте його під прохолодною водою. Ретельно вимийте банки у теплій воді з харчовою содою. Простерилізуйте банки на водяній бані чи духовці. На дно стерильної банки покладіть листя винограду та вишні, а також очищений часник. Потім додайте стебла кропу. Злийте воду з огірків і промийте під холодною водою. Щільно заповніть банку вимоченими огірками. Зверху викладіть листя хрону.

Огірки у банках. Фото: gospodynka

У глибокій ємності змішайте необхідну кількість холодної води та кам'яної солі. Добре перемішайте до розчинення кристалів солі. Холодним розсолом акуратно залийте банку з огірками. Обдайте капронову кришку окропом. Щільно закрийте банку капроновою кришкою.

Приготування квашених огірків. Фото: gospodynka

Залишіть банку за кімнатної температури на пару днів. Потім перемістіть банку з огірками в темне холодне місце для зберігання. Також можна зберігати огірки у холодильнику. Огірки будуть готові до вживання приблизно за 3-4 тижні.

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитись із найпростішим перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодний спосіб.